Diese Europapokalhelden sind beim Tag der Fans dabei

Bremen - Die Anhänger des SV Werder Bremen können sich am Tag der Fans auf viele Europapokalhelden von 1992 freuen.

25 Jahre ist es schon her, da gewann Werder den Europapokal der Pokalsieger. Am Montag gab der Club bekannt, auf welche Stars von früher sich die Werderfans am Samstag, 5. August 2017, freuen dürfen. Ein Großteil der Pokalhelden hat zugesagt, um das 25-jährige Jubiläum zu feiern.

Mit dabei sind: Klaus Allofs, Manfred Bockenfeld, Marco Bode, Rune Bratseth, Dieter Eilts, Uwe Harttgen, Florian Klugmann, Thorsten Legat, Frank Neubarth, Jonny Otten, Oliver Reck, Jürgen Rollmann, Wynton Rufer, Gunnar Sauer, Lars Unger, Mirko Votava, Kay Wenschlag, Andree Wiedener und Thomas Wolter. Zudem werden anwesend sein: Erfolgstrainer Otto Rehhagel, Ex-Manager Willi Lemke sowie Klaus-Dieter Fischer und Manfred Müller aus dem damaligen Vorstand.



Werders Ablaufplan am Tag der Fans in der Übersicht.

Quelle: DeichStube