Doch kein Karriereende: Werder-Legende Diego feiert Blitz-Comeback nach komplizierter Verletzung

Vor knapp drei Monaten hat sich Diego, Legende des SV Werder Bremen, nach einem bösen Foul einen komplizierten Knöchelbruch zugezogen. Im Copa-Libertadores-Halbfinale feierte der Spielmacher nun sein Blitz-Comeback für Flamengo Rio de Janeiro.

Nicht nur das Ergebnis der Partie wird Diego, den ehemaligen Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen, gefreut haben. Der mittlerweile 34-Jährige hat beim 5:0-Sieg über Gremio Porto Alegre im Halbfinal-Rückspiel der Copa Libertadores sein Comeback nach einer schweren Verletzung gefeiert. Vor knapp drei Monaten zog sich Diego nach einem Horror-Foul einen Knöchelbruch zu, sogar das Karriereende stand im Raum. Stattdessen also die Rückkehr auf den Platz, nachdem er am vergangenen Wochenende schon im Kader gestanden hatte, allerdings nicht zum Einsatz kam.

Werder Bremen: Ex-Star Diego feiert Rückkehr auf den Platz und Finaleinzug

Beim deutlichen Erfolg seines Clubs Flamengo Rio de Janeiro wurde Werder-Legende Diego kurz vor Schluss eingewechselt und hatte sogar noch die Möglichkeit, das 6:0 zu erzielen – doch Gremio-Keeper Paulo Victor parierte den Abschluss. Am 23. November steigt dann das große Finale um die südamerikanische Champions-League, wenn Flamengo um Diego und den ehemaligen Bundesliga-Spieler Rafinha auf den argentinischen Spitzenclub River Plate trifft. (msw)

zur letzten Meldung vom 27. Juli 2019:

Karriereende nach schlimmer Verletzung? Werder-Legende Diego will kämpfen

Guayacil – Diego gibt zu: Die Verletzung, die er sich im Achtelfinale der Copa Libertadores mit seinem Club Flamengo Rio de Janeiro bei CS Emelec zugezogen hat, sei ein „sehr schwerer Schlag“ gewesen. An ein Karriereende mag der ehemalige Spielmacher von Werder Bremen aber nicht denken.

„Mein Platz ist mitten im Kampf. Und da werde ich bald wieder sein, da könnt Ihr sicher sein“, erklärte Diego via Twitter. Heißt: Auch von einem komplizierten Knöchelbruch, den Diego sich bei dem Horror-Foul zugezogen hat, will er sich nicht stoppen lassen.

Aber droht das Karriereende für den den ehemaligen Star von Werder Bremen? Diego will davon nichts wissen. „Nichts und niemand wird mich aufhalten. Ich werde in diesem Leben so oft wieder aufstehen, wie nötig." (tst)

Zur letzten Meldung vom 25. Juli 2019:

Nach Brutalo-Foul: Droht Werder-Legende Diego das Karriereende?

Diego Ribas da Cunha stand (nicht nur) bei Werder Bremen für die ganz große Fußballkunst. Doch seine spektakulären Tore, Tricks und Sololäufe könnten jetzt ein jähes Ende finden. Dem Brasilianer droht nach einem heftigen Foul das Karriereende.

Was war passiert? Es läuft die 70. Minute des Achtelfinal-Hinspiels in der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, zwischen CS Emelec aus Ecuador und Flamengo Rio de Janeiro, dem Club von Diego Ribas da Cunha. Der 34-Jährige dribbelt wie zu seinen besten Zeiten bei Werder Bremen mit spielerischer Leichtigkeit an seinem Gegenspieler Dixon Arroyo vorbei - und wird dann von diesem rüde von hinten umgegrätscht.

Ein lauter Schrei. Ein schmerzverzerrtes Gesicht. Diego schießen Tränen in die Augen. Sein linker Fuß steht unnatürlich ab. Auf einer Trage wird der Spielmacher vom Feld transportiert. Wenige Stunden später herrscht im Krankenhaus von Guayacil traurige Gewissheit: Diego hat sich einen komplizierten Knöchelbruch zugezogen und soll nach seiner Rückkehr nach Rio de Janeiro umgehend operiert werden. Arroyo kam für sein Einsteigen übrigens ungeschoren davon.

Hier gibt es das Horror-Foul im Video. Achtung, nichts für Zartbesaitete!

As imagens da lesão do Diego são muito fortes!



Força, jogador! Boa recuperação!#TrocaDePasses pic.twitter.com/UkezAGQbhC — SporTV (@SporTV) July 25, 2019

Diego nach bösem Foul schwer verletzt: Droht das Karriereende für die Legende von Werder Bremen?

Noch ist offen, ob Diego, den Manager Klaus Allofs einst im Sommer 2006 für sechs Millionen Euro vom FC Porto zu Werder Bremen holte und der im Anschluss drei Jahre lang die Bundesliga verzauberte, seine Laufbahn überhaupt fortsetzen kann. Es droht das Karriereende.

Doch davon will Flamengos Teamarzt Marcio Tannure erstmal noch nichts wissen. „Morgen, wenn er von der Reise zurückkommt, wird er von mir im Krankenhaus erst einmal mit weiteren Untersuchungen neu bewertet, um das tatsächliche Ausmaß der Verletzung zu beurteilen“, wird Tannure von der brasilianischen Sportzeitung „Globo Esporte“ zitiert.

Diego passa pelo saguão do hotel com muita expressão de dor. Todo elenco está bem abatido com a lesão do capitão do Flamengo #gefla pic.twitter.com/VDj80BJai7 — Cahê Mota (@cahemota) July 25, 2019

Diego verzauberte bei Werder Bremen drei Jahre lang die Bundesliga

Das Auswärtsspiel in Guayacil verlor Diegos Team übrigens mit 0:2. Flamengo Rio de Janeiro musste die Partie nach Diegos Verletzung (70.) zu zehnt zu Ende bringen, weil der Trainer zu diesem Zeitpunkt bereits dreimal gewechselt hatte. Doch das Ergebnis wurde nach dem Spiel zur Nebensächlichkeit.

In seinen drei Jahren bei Werder Bremen (2006 bis 2009) erzielte Diego in 132 Pflichtspielen 54 Tore für die Grün-Weißen und bereitete weitere 41 Treffer vor, ehe es ihn im Sommer 2009 für eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro zu Juventus Turin zog. (mwi)

