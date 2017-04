Bauer fehlt wochenlang - Sane verpasst Englische Woche

Freiburg/Bremen - Werder Bremen hat aus Freiburg drei Punkte, aber auch zwei Verletzte mitgebracht. Jetzt stehen die Diagnosen bei Lamine Sane und Robert Bauer.

Das halbe Dutzend ist voll! Seit sechs Spielen hat Werder Bremen in der Bundesliga nicht mehr verloren – das hat es seit einer Ewigkeit nicht mehr gegeben. Und auch die fünf Tore beim 5:2-Sieg in Freiburg hatten Seltenheitswert. Zuletzt hatte Werder auswärts vor sieben Jahren so oft getroffen. Alles gut also bei den Bremern? Ja, wenn man mal vom Verletzungspech absieht.

Es ist momentan ein ebenso treuer Begleiter wieder Erfolg. In Freiburg erwischte es Lamine Sane schon beim Aufwärmen, der Innenverteidiger zog sich eine Adduktorenzerrung zu. Im Spiel trug dann Robert Bauer einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk davon. Beide werden am Dienstag im Heimspiel gegen Schalke 04 fehlen. Sane fehlt für den Rest der Englischen Woche, bei Bauer werden es mehrere Wochen. Wie viele, ist noch unklar.

Werder fängt Verletzungen zurzeit gut auf

Die Zahl der aktuell Verletzten erhöht sich mit ihnen auf sechs – auch da also ein halbes Dutzend. Clemens Fritz (Riss des Syndesmosebands) und Izet Hajrovic (Kreuzbandriss) fehlen langfristig, Serge Gnabry mindestens noch ein Spiel und bei Zlatko Junuzovic ist noch nicht klar, ob er sich bis zur Schalke-Partie von seiner Erkältung erholt haben wird. Dass Werder trotz immer neuer Personalprobleme beständig die Punkte einsammelt, nötigt Coach Alexander Nouri Hochachtung vor den eigenen Spielern ab. „Die Ausfälle wichtiger Spieler zu kompensieren, funktioniert nur über eine großartige Teamleistung. Mit unserem Teamspirit bin ich sehr zufrieden und glücklich“, sagte der 37-Jährige.

Tatsächlich ist es den Bremern kaum anzumerken, dass Fritz und Gnabry schon länger ersetzt werden müssen, dass in Freiburg auch Abwehrchef Sane sowie der im Spiel zuvor gegen RB Leipzig (3:0) überragende Junuzovic passen mussten. Dann spielen eben andere und machen es auch nicht schlecht. „Was ich immer gesagt habe: Es kommt auf jeden Einzelnen an“, meint Nouri.

Und er erklärt, wieso es trotz der personellen Probleme so gut funktioniert bei Werder: „Wir haben klare Prinzipien und Abläufe auf dem Platz. Die werden von allen eingehalten.“ Er haben sich deshalb „nicht gewundert“, dass es nach anfänglichen Problemen auch gegen Freiburg so flutschte. In Schalke 04 wartet am Dienstag die nächste Bewährungsprobe für das starke Bremer Kollektiv.

Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es der Fußball-Gott derzeit einfach gut meint mit Werder. Bis zum 3:0 war am Samstag quasi jeder Schuss ein Treffer – und Sportchef Frank Baumann gab zu: „In einigen Situationen haben wir im Momenten das Quäntchen Glück. Aber auch das muss man sich erarbeiten, erkämpfen, erspielen.“

