Polizeikosten: DFL zahlt und will jetzt 584.000 Euro von Werder

DFL zahlt Gebührenbescheide

+ © imago images / Kirchner-Media Hochrisikospiele wie zwischen Werder Bremen und dem HSV verursachen durch einen verstärkten Polizeieinsatz erhebliche Mehrkosten. © imago images / Kirchner-Media

Bremen - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat vier Gebührenbescheide des Landes Bremen wegen angefallener Polizei-Mehrkosten bei sogenannten Risikospielen fristgerecht beglichen. Das gab die DFL am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung bekannt. Es handelt sich um eine Gesamtsumme in Höhe von 1,17 Millionen Euro. Die Hälfte davon will sich die DFL von Werder Bremen zurückholen.