Nach Roter Karte im Pokal: DFB-Sportgericht legt Sperre für Werder-Profi Pieper fest

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Amos Pieper hatte bei Werder Bremens Pokal-Aus in Köln die Rote Karte gesehen. © Imago/Treese

Amos Pieper hatte bei Werder Bremens peinlichem Pokal-Aus in Köln die Rote Karte gesehen. Jetzt hat das DFB-Sportgericht die Laufzeit der Sperre festgelegt.

Bremen – Amos Pieper hat am Dienstag vom DFB-Sportgericht eine Sperre aufgebrummt bekommen. Der Verteidiger des SV Werder Bremen hatte bei der Pokal-Blamage in Köln wegen einer Notbremse nach elf Minuten die Rote Karte gesehen. Jetzt wurde der 25-Jährige für zwei DFB-Pokalspiele gesperrt. Die Grün-Weißen haben dem Urteil bereits zugestimmt, wie der Verein auf der eigenen Internetseite bestätigte.

Werder Bremens Amos Pieper könnte nach Roter Karte erst 2026 wieder im DFB-Pokal spielen

Für die Bundesliga gilt die Sperre nicht, demzufolge ist der Verteidiger beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) wieder spielberechtigt. Kurios: Sollte Werder Bremen in den nächsten beiden Spielzeiten jeweils erneut in der ersten Runde des DFB-Pokals scheitern, könnte Amos Pieper erst 2026 wieder ein Pokalspiel bestreiten. (fwa)