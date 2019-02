DFB-Präsident Grindel wünscht sich Länderspiel in Bremen

Bremen - Das ist mal ein Geschenk zum Geburtstag: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat während des Gala-Dinners anlässlich von Werder Bremens 120-jährigen Bestehens in Aussicht gestellt, dass es vielleicht schon im kommenden Jahr wieder ein Länderspiel der Deutschen A-Nationalmannschaft im Weserstadion geben könnte.

„Ich würde es mir wünschen“, sagte der 57-Jährige, ließ dann aber eine nicht ganz unwichtige Einschränkung folgen. Zur Erinnerung: Das Land Bremen befindet sich noch immer in einem Rechtsstreit mit der Deutschen Fußball Liga (DFL). Es geht dabei um die Übernahme von Polizei-Mehrkosten, die bei sogenannten Hochrisiko-Spielen anfallen. Bremen stellt diese Kosten seit 2015 der DFL in Rechnung, die will sie aber nicht zahlen.

Im Februar 2018 hatte das Bremer Oberverwaltungsgericht in einem Urteil entschieden, dass sich die Liga an den Kosten beteiligen muss. Durch ist der Fall damit aber noch nicht: Am 26. März steht nun die nächste Runde an, dann gibt es vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVG) eine mündliche Verhandlung. Ein Termin, der unmittelbaren Einfluss auf Grindels Wunsch nach einem Länderspiel in Bremen hat.

„Wenn die Rechtssicherheit da ist, dann werden wir gemeinsam mit der DFL entscheiden, ob in Bremen wieder Spiele stattfinden“, sagte der DFB-Präsident. Und wenn nun auch das BVG pro Bremen entscheidet, die DFL also zahlen muss? Grindels Antwort: „Dann müssten wir abwarten, was andere Bundesländer tun und schauen, welche Rückwirkung das auf die Entscheidung hat, wo wir mit der Nationalmannschaft spielen.“ Gut möglich also, dass es bei einer bloßen Länderspiel-Ankündigung bleibt.

