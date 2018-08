Im DFB-Pokal nach Dänemark?

Gegner Flensburg prüft alle Möglichkeiten

+ © imago In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Werder Bremen auf Weiche Flensburg. Aber wo steigt das Spiel? © imago

Bremen - Der Gegner steht seit Sonntag fest, aber nicht der Austragungsort – und das könnte ein ziemlich ungewöhnlicher werden. Möglicherweise muss Werder in der zweiten Runde des DFB-Pokals am 30./31. Oktober in Dänemark antreten.