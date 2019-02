Pokal als Jungbrunnen: Werders „71-Jahre-Sturmduo“ kann es immer noch

Dortmund – Es ist gewiss nicht nötig, bei Spielern wie Claudio Pizarro und Martin Harnik immer auf dem Alter herumzureiten.

Aber einen – mehr oder weniger dezenten – Hinweis ist es schon wert, dass Borussia Dortmund, die derzeit beste deutsche Fußballmannschaft, am Dienstagabend von einem „71-Jahre-Sturm“ in die Knie gezwungen wurde. Der 40 Jahre alte Pizarro mit dem Treffer zum 2:2 und der 31 Jahre alte Harnik mit dem rettenden 3:3 waren die Bremer Helden in der Verlängerung. Beim Blick auf die jeweilige persönliche Pokal-Historie ist es schwer zu entscheiden, vor wem man sich tiefer verneigen soll.

Harnik nicht ganz fit - und trotzdem erfolgreich

Vielleicht vor Harnik? In Dortmund baute er seine Cup-Bilanz auf 26 Einsätze, in denen ihm beeindruckende 21 Tore gelangen, aus. Und Treffer Nummer 21 markierte er mit einem Körperteil, über das Trainer Florian Kohfeldt gut gemeinte Witze riss. „Dann hat Hanno den Ball mit seinem komisch geformtem Kopf noch reingemacht“, sagte er launig über den Treffer, der das Elfmeterschießen brachte. Dass Harnik, wie Pizarro als Joker in die Partie gekommen, zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr richtig fit war, macht die Geschichte noch größer. „Hanno hatte Probleme, konnte nicht so richtig die Sprints anziehen. Da müssen wir mal sehen, wie es jetzt fürs Wochenende wird“, erklärte Kohfeldt.

Harniks Bilanz verblasst allerdings im Vergleich mit der von Claudio Pizarro. Der Auftritt in Dortmund war sein 56. im DFB-Pokal, sein Tor das 32. in dem Wettbewerb. Mit 40 Jahren und 125 Tagen hat sich der sechsfache Pokalsieger nun auf Rang drei der Liste der ältesten Torschützen im DFB-Pokal vorgeschoben. Nur Manfred Burgsmüller (40 Jahre und 148 Tage, ebenfalls Werder Bremen) und ein gewisser Karl Lambertin (44 Jahre, 164 Tage, SV Frechen) stehen noch vor ihm. Burgsmüller kann schon im Viertelfinale (2./3. April) von Pizarro übertroffen werden, Lambertin bleibt dann wohl doch unerreichbar.

Kohfeldt über Pizarro: „Weltklasse kannst du nicht weglügen“

Obwohl: Wer weiß schon, wozu dieser Claudio Pizarro noch so fähig sein wird? Florian Kohfeldt jedenfalls ist sich sicher, dass von dem Torjäger noch einiges kommen wird. „Weltklasse kannst du nicht weglügen“, sagte er über Pizarros Treffer, bei dem der „Oldie“ einen Bewegungsablauf gezeigt hatte, den die meisten 20-Jährigen nicht hinbekommen. Ball angenommen und aus unmöglichem Winkel über die Linie geschubst – das sah so schön aus, dass das Magazin „11 Freunde“ empfahl, dieses Tor „als Ohrstecker im eigenen Fanshop anzubieten“.

Das mag in der Umsetzung schwierig werden, hört sich aber hübsch an. Ebenso die Worte, die Florian Kohfeldt für Pizarro fand. „Im Strafraum ist Claudio trotz seines Alters immer noch eine Granate“, schwärmte er. Aber das könne Pizarro eben nicht mehr an 34 Spieltagen über 90 Minuten zeigen: „Wir müssen immer wieder die Momente finden, wann wir ihn bringen, wann er wichtig für uns sein kann.“ In Dortmund war zweifellos einer dieser Momente.

