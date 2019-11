DFB-Pokal-Hammer: Im Achtelfinale wieder gegen Dortmund

Dortmund – Hammerlos für Werder Bremen! Im DFB-Pokal-Achtelfinale empfängt das Team von Trainer Florian Kohfeldt Borussia Dortmund im Weserstadion. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Gespielt wird das Achtelfinale am 4. und 5. Februar 2020.

Werder gegen Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale - da war doch was! Bereits im letzten Jahr waren die beiden Teams in der Runde der letzten 16 aufeinandergetroffen. Damals in Dortmund. Nach einem dramatischen Spiel und einem 3:3 nach Verlängerung siegte Werder im

Elfmeterschießen.

„Die Fans können sich jetzt wieder auf einen packendes Pokalspiel freuen - nur jetzt in unserem Stadion“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage. „Das ist ein schweres Los, aber mit unseren Fans im Rücken können wir es schaffen“, erklärt der Ex-Dortmunder Nuri Sahin: „Für mich ist es natürlich immer besonders, gegen den BVB zu spielen.“

Werder Bremen gegen den BVB - Florian Kohfeldt: „Eines der schwierigsten Lose, die man ziehen kann“

Dortmund war für Werder in den vergangenen Jahren ein Gegner, gegen den die Bremer oft überraschen konnten. Von den letzten sechs Duellen verlor Werder nur eines, allerdings liegt der letzte Sieg im Weserstadion gegen den BVB auch schon wieder fünf Jahre zurück. Trainer Florian Kohfeldt bewertet die Paarung deshalb mit gebremster Begeisterung: „Es ist eins der schwierigsten Lose, die man ziehen kann. Aber wir freuen uns auf diese Pokalnacht im Weserstadion.“

Nur zweieinhalb Wochen nach dem Pokalmatch steht dann das Bundesliga-Duell beider Teams an - erneut im Weserstadion. Das Hinspiel in Dortmund war vor fünf Wochen 2:2 ausgegangen. Die weiteren DFB-Pokal-Achtelfinal-Partien lauten: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig, Schalke 04 - Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC, SC Verl - Union Berlin, Bayern München - TSG Hoffenheim. (csa)

Zur Erstmeldung vom 3. November 2019:

TV-Hinweis: Kracher oder Glückslos? Werder vor der Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals

Bayern oder Verl, Dortmund oder Saarbrücken? Wenn am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund die Paarungen für das DFB-Pokal-Achtelfinale ermittelt werden, ist für Werder Bremen vom Kracher bis zum Viertligisten alles drin.

15 Teams stehen für die Bremer als potenzielle DFB-Pokal-Gegner zur Verfügung – wer es wird, ist den Profis des SV Werder Bremen im Vorfeld der Auslosung angeblich total egal. „Wir können jeden schlagen“, hatte Verteidiger Milos Veljkovic nach dem 4:1-Sieg über den 1. FC Heidenheim am Mittwoch getönt: „Hoffentlich wird es ein Heimspiel.“

DFB-Pokal-Auslosung: Wer wird Werder Bremen zugelost?

Nun hat Werder Bremen in der Bundesliga einmal mehr bewiesen, dass das mit dem „jeden schlagen“ gar nicht so sehr stimmt. Denn die Bremer haben in der Liga schon seit sechs Spielen niemanden mehr geschlagen. Vielleicht hoffen sie deshalb insgeheim, dass Losfee Turid Knaak, 28, Nationalspielerin von der SGS Essen, einen der unterklassigen Vertreter aus der Lostrommel fischt. Aus der Regionalliga sind noch der SC Verl und der 1. FC Saarbrücken dabei, aus Liga drei hat nur der 1. FC Kaiserslautern die ersten beiden Runden überstanden. Gegen diese drei Teams müsste Werder Bremen auswärts ran. Heimspiele sind gegen die Zweitligisten VfB Stuttgart und Karlsruher SC möglich. Dann sind da noch die zehn anderen Bundesligisten: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Hertha BSC, 1899 Hoffenheim, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf. Harte Brocken. Aber auch Milot Rashica demonstriert Gelassenheit: „Ich habe kein Team, gegen das ich gerne spielen würde. Solange wir zu Hause spielen, ist der Gegner egal.“ Ausgetragen wird das Achtelfinale am 4. und 5. Februar 2020.

Werder Bremen: Wo läuft die DFB-Pokal-Auslosung im TV?

Die DFB-Pokal-Auslosung erfolgt im Rahmen der Sportschau, ab 18.00 Uhr live zu sehen in der ARD. Außerdem im Internet im ARD-Livestream und in der Mediathek. Als Ziehungsleiter fungiert Bundestorwarttrainer Andreas Köpke.