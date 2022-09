DFB-Pokal: Werder tritt in der zweiten Runde beim SC Paderborn an

Von: Mario Nagel

In der zweiten Runde des DFB-Pokals sind Christian Groß (links) und der SV Werder Bremen auswärts beim SC Paderborn gefordert - das letzte Duell der beiden Clubs gewannen die Bremer mit 4:3! © gumzmedia

Bremen - Lange mussten alle Beteiligten warten, jetzt steht der DFB-Pokal-Gegner des SV Werder Bremen fest: Die Grün-Weißen treten in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SC Paderborn an. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ZDF-Sendung „sportstudio reportage“.

Als Losfee fungierte dabei Paraschwimmer Josia Topf. Werder Bremen, das Anfang August in der ersten DFB-Pokalrunde mit 2:1 beim FC Energie Cottbus gewonnen hatte, hat damit eine schwere Aufgabe vor der Brust. Der SC Paderborn ist derzeit Tabellenführer der 2. Bundesliga. In der vergangenen Saison trafen Werder und der Paderborn in der zweiten Liga aufeinander - das Hinspiel im Bremer Weserstadion gewannen die Paderborner mit 4:1, das spektakuläre Rückrundenduell ging mit 4:3 an Werder.

Ausgetragen wird die zweite Runde des DFB-Pokals am Dienstag, 18. und Mittwoch, 19. Oktober 2022. Die Terminierung der einzelnen Partien steht noch nicht fest. Die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde hatte sich verzögert, weil RB Leipzig und Bayern München ihre Erstrundenpartien erst Ende August ausgetragen haben. Grund dafür ist, dass der Supercup seit dieser Saison am Wochenende der ersten Runde des DFB-Pokals stattfindet. (nag)

Werder Bremen und Co.: Die zweite Runde im DFB-Pokal in der Übersicht

VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt

SV Elversberg - VfL Bochum

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg

Hannover 96 - Borussia Dortmund

SC Freiburg - FC St. Pauli

RB Leipzig - Hamburger SV

FC Augsburg - FC Bayern München

SV Sandhausen - Karlsruher SC

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld

SC Paderborn - SV Werder Bremen

1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim

SSV Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf

SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal: Die weiteren Termine in der Übersicht

Achtelfinale: 31. Januar - 08. Februar 2023

Viertelfinale: 4. April - 5. April 2023

Halbfinale: 2. Mai - 3. Mai 2023

Finale: 3. Juni 2023 in Berlin