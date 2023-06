Deutschland gegen die Ukraine mit Werders Füllkrug: So sehen Fans das Spiel live im TV und Livestream

Von: Fynn Walenziak

Mit Werder Bremens Niclas Füllkrug: So können Fans das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine live im TV und Livestream verfolgen. © Imago Images/ActionPictures

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am Montagabend die Ukraine im Bremer Weserstadion (18 Uhr). So könnt ihr das Spiel Deutschland gegen Ukraine mit Werder Bremens Niclas Füllkrug live im TV und Livestream sehen.

Bremen - Über zehn Jahre nach dem letzten Länderspiel im Wohninvest Weserstadion kehrt die DFB-Elf an den Osterdeich zurück - und das zu einem ganz besonderen Anlass: Es ist zum einen das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft und zum anderen natürlich eine enorm emotionale Angelegenheit, da der Krieg in der Ukraine weiterhin für große Bestürztheit sorgt. Am Montagabend soll dann aber so gut es geht der Fokus auf das Sportliche gelegt werden. Die Vorfreude bei allen Fans aus Deutschland und der Ukraine ist groß, mit Niclas Füllkrug wird auch ein Spieler von Werder Bremen auf dem Feld stehen. Das Weserstadion ist bereits restlos ausverkauft. So können Anhänger und Fußballbegeisterte das Spiel alternativ live im TV und Livestream schauen.

Deutschland gegen die Ukraine mit Werder Bremens Niclas Füllkrug: Live im Free-TV und Livestream gucken

Fans, die keine Karten mehr für das Spiel bekommen haben, können die Partie Deutschland gegen die Ukraine live im TV von zu Hause aus verfolgen - entweder ganz klassisch im Fernsehen oder im Internet mit dem Computer, Tablet oder Smartphone. Das Länderspiel wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte gesichert und beginnt mit der Vorberichterstattung um 17.35 Uhr. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein, kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

Auch einen Livestream zum Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine bietet das ZDF an. Diesen könnt ihr in der ZDF-Mediathek auf eurem Computer, Smartphone oder Tablet kostenlos und ohne Anmeldung aufrufen. Andere Streaming-Anbieter wie DAZN, Sky oder Amazon Prime übertragen das Spiel hingegen nicht. (fwa)