Ukraine-Partie fix: DFB-Elf kehrt für historisches Länderspiel in Werders Weserstadion zurück

Von: Maik Hanke

Es ist offiziell bestätigt: Die DFB-Elf kehrt ins Wohninvest Weserstadion zurück. Dort, wo sonst der SV Werder Bremen seine Heimspiele austrägt, wird im Juni das 1000. Länderspiel stattfinden. © imago Images/Ulmer

Jetzt ist es offiziell bestätigt: Die deutsche Nationalmannschaft kehrt ins Weserstadion zurück. Dort, wo der SV Werder Bremen sonst seine Heimspiele austrägt, wird die DFB-Elf im Juni ihr 1000. Länderspiel absolvieren.

Bremen – Was zuletzt bereits ein offenes Geheimnis war, ist jetzt offiziell: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kehrt für ein Länderspiel ins Wohninvest Weserstadion des SV Werder Bremen zurück. Am Montag, 12. Juni, ist die Bremer Arena Austragungsort eines Benefizspiels gegen die Ukraine – und das wird ein in mehrfacher Sicht historisch. Das Länderspiel ist nicht nur das erste in Bremen seit mehr als elf Jahren, es ist auch das 1000. überhaupt in der Geschichte der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer. Zu diesem Anlass hat sich der der Deutsche Fußball-Bund für ein besonderes Zeichen entschieden und die vom russischen Angriffskrieg gebeutelte Ukraine als Gegner ausgewählt.

Länderspiel Deutschland gegen Ukraine in Bremen: Anstoßzeit noch unbekannt, Ticket-Verkauf startet Mittwoch

„Wir freuen uns sehr für die vielen Fußball-Fans in der Region, dass endlich wieder ein Länderspiel hier in Bremen stattfindet“, sagt Werder Bremens Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Hubertus Hess-Grunewald in einer Vereinsmitteilung. „Mit dem Benefizspiel wird zudem ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt. Wir bei Werder freuen uns schon sehr auf dieses Event in unserem ‚Wohnzimmer‘, dem Wohninvest Weserstadion.“ DFB-Präsident Bernd Neuendorf nennt das 1000. Länderspiel „ein ganz besonderes Ereignis“ und sieht eine wichtige Bedeutung: „Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir anlässlich unseres Jubiläums ein Länderspiel mit und für die Ukraine bestreiten können.“

Die Anstoßzeit des Spiels am 12. Juni ist noch nicht bekannt, der Termin für den Ticket-Verkauf steht aber fest: Mitglieder des „Fan Club Nationalmannschaft“ können Tickets bereits jetzt bestellen, in den regulären Verkauf gehen die Tickets dann am Mittwoch, 26. April. Die Bremer Weser-Stadion GmbH, die je zur Hälfte dem SV Werder Bremen und der Stadt Bremen gehört, darf sich nach Informationen der DeichStube über verschiedene Einnahmen in Höhe von insgesamt rund 500.000 Euro freuen.

Erstes Länderspiel der Nationalmannschaft in Werder Bremens Weserstadion seit elf Jahren

Das bisher letzte Länderspiel im Weserstadion des SV Werder Bremen war am 29. Februar 2012 gegen Frankreich über die Bühne gegangen, danach hatte der DFB um den Standort Bremen einen großen Bogen gemacht. Wegen des im Jahr 2015 entstandenen Polizeikostenstreits waren die Fronten verhärtet. Erst kürzlich hatte es nach einem Führungswechsel beim DFB wieder eine Annäherung gegeben.

„Ich bin sehr froh, dass es uns im vertrauensvollen Austausch mit DFB- und DFL-Spitze sowie dem Senat gelungen ist, die Vorbehalte auszuräumen und den Boden dafür zu bereiten, dass wieder Länderspiele am Osterdeich stattfinden können“, sagt Hess-Grunewald, der laut Werder Bremen die Wiederaufnahme der Gespräche initiiert habe. DFB-Präsident Neuendorf erklärt nun: „Bremen gehört für den DFB auf die Landkarte des Fußballs – unabhängig von unterschiedlichen Auffassungen mit dem Senat zu einzelnen politischen Sachthemen.“ (han)