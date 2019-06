DFB-Pokal: Delmenhorst darf ins Weserstadion

Bremen – Gute Nachricht vom DFB aus Frankfurt: Oberligist SV Atlas Delmenhorst darf sein Heimspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Werder Bremen im Weserstadion austragen.

Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entschieden und am Mittwoch mitgeteilt. Die Delmenhorster hatten einen Antrag auf eine Verlegung gestellt, weil das eigene Stadion den Ansprüchen für ein Pokalspiel mit einer Fernseh-Live-Übertragung nicht genügt.

Werder Bremen: DFB macht Ausmahme im Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst

Die Statuten des DFB untersagen eigentlich einen Tausch des Heimrechts. Nun gibt es allerdings eine Ausnahme. Delmenhorst und Bremen grenzen direkt aneinander, das Weserstadion ist die bestmögliche Alternative. Zu dieser Partie werden über 30.000 Zuschauer erwartet. Finanziell profitieren beide Clubs davon, weil die Einnahmen geteilt werden.

Der genaue Termin des Spiels wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Die erste Pokalrunde findet im Zeitraum vom 9. bis zum 12. August statt. Zeitnah soll der Kartenvorverkauf anlaufen. Der SV Werder hat allerdings bereits seinen Dauerkartenbesitzern und Mitgliedern Tickets angeboten.

Alle DFB-Pokal-Begegnungen der ersten Runde im Überblick:

Würzburger Kickers - 1899 Hoffenheim

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

VfB Germania Halberstadt - Union Berlin

1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05

SV Rödinghausen - SC Paderborn

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

SV Atlas Delmenhorst - Werder Bremen

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

KSV Baunatal - VfL Bochum

Energie Cottbus - Bayern München

Karlsruher SC - Hannover 96

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

FC Oberneuland - Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

SV Drochtersen/Assel - Schalke 04

Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

SC Verl - FC Augsburg

VfB Lübeck - FC St. Pauli

VfB Eichstätt - Hertha BSC

FSV Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

SSV Ulm - 1. FC Heidenheim

Zur letzten Meldung vom 21. Juni 2019:

Dürfen sie oder dürfen sie nicht? Die Frage, wo Werder Bremen und Atlas Delmenhorst in der ersten Runde des DFB-Pokals gegeneinander spielen werden, nähert sich ihrer Beantwortung.

Der Deutsche Fußball-Bund berät am Freitag in seinen Gremien, ob das Spiel der beiden Nachbarn im Weserstadion ausgetragen werden darf. Oberligist Atlas Delmenhorst ist als Amateur-Club der Gastgeber, hat aber mit Unterstützung des SV Werder Bremen einen Antrag gestellt, ins Weserstadion umziehen zu dürfen. Spätestens Anfang der kommenden Woche soll die Entscheidung stehen – und die Chancen der Delmenhorster sollen gar nicht so schlecht sein.

Die Zeit drängt. Die 32 Partien der ersten Pokalrunde müssen aus organisatorischen Gründen so langsam fest terminiert werden. Bislang ist nur das Zeitfenster 9. bis 12. August bekannt. Doch im Laufe der kommenden Wochen will der DFB festzurren, wer wann spielt. Der SV Atlas Delmenhorst hat für sich schon festgelegt, dass eine Austragung im eigenen Stadion aufgrund der hohen Auflagen des DFB unmöglich ist.

Umzug ins Weserstadion für alle am sinnvollsten: Gibt der DFB grünes Licht?

„Eine Besichtigung unseres Stadions wäre schnell vorbei. Es geht einfach nicht, dort zu spielen“, hatte Vorstandsmitglied Bastian Fuhrken nach dem Pokal-Workshop beim DFB gesagt. Ein Umzug ins Weserstadion ist für alle Beteiligten am sinnvollsten, wegen der Nähe der beiden benachbarten Städte und vor allem wegen der Größe der Arena. Dort könnte vor mehr als 40.000 Zuschauern ein Fußballfest steigen.

Allerdings untersagen die Statuten des DFB im Pokal einen Tausch des Heimrechts. Doch um dieses Verbot zu umgehen, hilft eine einfache Maßnahme: Der SV Atlas Delmenhorst wird die Arena von der Bremer Weserstadion GmbH (BWS) mieten und dann als Gastgeber auftreten. Die BWS gehört zu je 50 Prozent der Stadt Bremen und dem SV Werder Bremen. Der DFB muss nun entscheiden, ob das für ihn okay ist. Gibt es kein grünes Licht, muss nach einer anderen Lösung gesucht werden. Allerdings gibt es keine ortsnahe Alternative, die so vielen Fans den Spaß an dem historischen Pokal-Duell ermöglichen würde wie das Weserstadion.

Die DeichStube hat sich Gedanken gemacht und vier Gründe für die Pokal-Party im Weserstadion gefunden.

Zur letzten Meldung vom 16. Juni 2019:

Atlas Delmenhorst will ins Weserstadion, darf aber wohl nicht

Die Drähte zueinander könnten kürzer kaum sein. „Nach der Auslosung habe ich gleich mit Florian Kohfeldt gesprochen. Wir kennen uns gut“, berichtet Bastian Fuhrken gegenüber der DeichStube von einem Telefonat mit dem Werder-Chefcoach: „Wir waren uns sofort einig: Wir wollen unbedingt im Weserstadion spielen.“

Der Teammanager des SV Atlas Delmenhorst ist auch einen Tag, nachdem dem Oberligisten der SV Werder Bremen als Gegner der ersten Runde im DFB-Pokal (9. bis 12. August) zugelost wurde, völlig überwältigt: „Wenn wir ins Weserstadion dürfen, wird es ein Jahrhundertspiel für uns. Wir sind doch Nachbarn. Ich hoffe, der DFB spielt da irgendwie mit.“

Werder Bremen: Ein Tausch des Heimrechts im DFB-Pokal ist nicht erlaubt

Das könnte schwierig werden. Der DFB hat seine Statuten, an die er sich meistens auch penibel hält. Ein Tausch des Heimrechts im DFB-Pokal ist nicht erlaubt. 2013 bekam dies der Oberligist SV Schott Jena zu spüren. Wegen einsturzgefährdeter Flutlichtmasten im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena und Absagen von den Stadionbetreibern in der Umgebung, sollte die Partie beim HSV ausgetragen werden. „Wir helfen Schott Jena, wo wir können. Aber selbst in dieser Notsituation verbieten unsere Statuten einen Heimrechtstausch“, ließ DFB-Sprecher Stephan Brause damals verlauten. Zwischen Jena und Hamburg gebe es noch genügend andere Alternativen. Letztlich wurde in Jena gespielt – vor immerhin 12.000 Zuschauern.

Alternative wäre das Marschwegstadion in Oldenburg

In Delmenhorst gibt es erst mal keinen triftigen Grund, dort nicht zu spielen. Das „Städtische Stadion an der Düsternortstraße“ ist für so ein Pokalspiel durchaus geeignet, wenngleich dafür einiger Aufwand betrieben werden müsste. Das ist nicht das einzige Problem. „Die Stadt hat uns mitgeteilt, dass bei einemPokalspiel nur Platz für 6.000 Zuschauer wäre“, berichtet Fuhrken: „Gegen Werder ist das doch viel zu wenig, da müssten wir so viele Menschen enttäuschen. Mein Handy ist ja jetzt schon vor Anfragen fast explodiert.“

Bliebe als Alternative das Marschwegstadion in Oldenburg mit einer Zuschauerkapazität von 15.000. „Natürlich werden wir uns auch damit beschäftigen“, sagt Fuhrken: „Aber ganz ehrlich: Es wäre einfach ein Traum für uns, im Weserstadion zu spielen. Wir auf der Tribüne, die Jungs auf dem Platz – ich bekomme schon jetzt Gänsehaut.“ Mit Kohfeldt hat er genau darüber schon gesprochen. Der Werder-Coach ist in Delmenhorst aufgewachsen. „Wir waren gemeinsam beim TV Jahn Delmenhorst in der Jugend, er aber eine Mannschaft über mir“, erinnert sich Fuhrken.

Atlas Delmenhorst: Teammanager Fuhrken will mit DFB sprechen

Zu den anderen Werder-Verantwortlichen wie Frank Baumann oder Klaus Filbry will der Oberligist am Montag Kontakt aufnehmen – auch zum DFB. Am Dienstag geht es dann für Fuhrken zum DFB-Pokal-Workshop nach Offenbach.

„Spätestens danach wissen wir sicherlich mehr“, hofft Fuhrken, für den es gerade kein anderes Thema mehr gibt. Gemeinsam mit der Mannschaft hatte er die Auslosung am Samstagabend im Vereinsheim live via TV verfolgt. „Unglaublich was da los war“, erinnert sich der Teammanager: „Ganz passend war auch noch Stadtfest in Delmenhorst. Da sind wir natürlich hin. Die ganze Stadt war im Fußball-Fieber, immer wieder gab es Atlas-Atlas-Gesänge.“ Im August würden die Delmenhorster dann gerne in Bremen singen. Die Städte grenzen direkt aneinander, die Fans könnten quasi mit dem Fahrrad ins Weserstadion kommen. Nun ist der DFB am Zug, am Wochenende war der Verband für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Kurioses auf der Internetseite des DFB

Interessant dabei: Auf der offiziellen Internetseite des DFB (dfb.de) stand am Samstagabend in einem Artikel über die Pokalauslosung, dass der SV Atlas Delmenhorst nun über einen Austragungsort entscheiden müsse und das Weserstadion eine Option sei. Am Sonntagmittag waren diese Sätze in dem Text nicht mehr zu finden. Das ist kein gutes Zeichen für den Oberligisten.

Und was sagt Werder? „Wir freuen uns sehr über das Los. Das Spiel ist aufgrund der Nähe für das gesamte Werder-Land etwas Besonderes und neben meinem Co-Trainer Thomas Horsch, der früher mal bei Atlas gespielt hat, ist es auch für mich persönlich toll in meiner Heimatstadt antreten zu dürfen“, wird Kohfeldt auf der Internetseite des Clubs zitiert: „Sportlich werden wir uns sehr gut auf dieses Spiel vorbereiten, und wir wollen natürlich weiter kommen.“ Das sollte gegen einen Fünftligisten kein Problem sein. Positiv dazu: Werder erspart sich eine lange Anreise, das ist eine Woche vor dem Bundesliga-Start sehr angenehm.

Tickets für das DFB-Pokalspiel Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen gibt es ab Montag auf werder.de

+++ Erstmeldung vom 15. Juni +++

Noch ist Sommerpause, aber es gibt schon die erste Entscheidung für die neue Saison. Und das ist gleich ein echter Kracher. Denn die der SV Werder Bremen muss gar nicht weit reisen, wenn er überhaupt reisen muss. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Grün-Weißen auf den SV Atlas Delmenhorst (Oberligist).

Das ergab am Samstagabend die Auslosung im Dortmunder Fußball-Museum mit Losfee Nia Künzer. Die Spiele der ersten Runde werden vom 9. bis 12. August ausgetragen. Die genauen Termine der einzelnen Spiele werden vom DFB noch festgelegt.

Ganz besonderes DFB-Pokal-Spiel für Werder-Bremen-Coach Kohfeldt

Bremen und Delmenhorst grenzen direkt aneinander. Gut möglich, dass Atlas das Heimspiel nach Bremen verlegt - womöglich ins Weserstadion, um die sicherlich große Nachfrage an Tickets erfüllen zu können. Allerdings muss dabei auch der DFB grünes Licht geben, denn es käme einem Heimspiel-Tausch gleich, das wird nicht so gerne gesehen.

Für einen Werderaner ist es ein ganz besonderes Spiel: Florian Kohfeldt ist in Delmenhorst aufgewachsen, hat dort Fußball gespielt und sein Abitur gemacht. Nun trifft er auf seine alte Heimat.

Auch Co-Trainer Thomas Horsch wird alte Bekannte wiedersehen, wie Kohfeldt in einem ersten Statement auf „werder.de“ verrät: „Wir freuen uns sehr über das Los. Das Spiel ist aufgrund der Nähe für das gesamte Werder-Land etwas Besonderes und neben Thomas Horsch, der früher mal bei Atlas gespielt hat, ist es auch für mich persönlich toll in meiner Heimatstadt antreten zu dürfen. Sportlich werden wir uns sehr gut auf dieses Spiel vorbereiten und wollen natürlich weiter kommen.“

Werder Bremen erlebte Erfolgsgeschichte im DFB-Pokal

In der vergangenen Saison war der DFB-Pokal für Werder durchaus eine Erfolgsgeschichte. Die Bremer gewannen in Dortmund und auf Schalke. Erst im Halbfinale schied das Team von Florian Kohfeldt ganz unglücklich nach einem 2:3 gegen den späteren Pokalsieger FC Bayern München aus.

Unterdessen hat Manager Frank Baumann klargestellt, dass es keine Geldgeschenke für den SV Atlas Delmenhorst von Werder Bremen geben wird.