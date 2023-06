Auch Werder-Stürmer Füllkrug wirkungslos: Deutschland enttäuscht auf ganzer Linie gegen Kolumbien und verliert verdient

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Werder Bremens Niclas Füllkrug wurde bei Deutschlands Niederlage gegen Kolumbien erst in der 2. Halbzeit eingewechselt. © IMAGO/kolbert-press

Gelsenkirchen – Enttäuschung pur in der Veltins-Arena: Die deutsche Nationalmannschaft bleibt gegen Kolumbien erneut weit hinter den Erwartungen zurück und verliert verdient mit 0:2 (0:1). Werder Bremens Niclas Füllkrug wurde erst Mitte der 2. Halbzeit eingewechselt und konnte ebenfalls keine Akzente setzen.

Bundestrainer Hansi Flick mischte seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Polen erneut ordentlich durch, unter anderem Joshua Kimmich fehlte in der Anfangsformation – und erneut machten sich diese Umstellungen bemerkbar: Deutschland agierte von Anfang an defensiv unsicher und offensiv viel zu statisch. Erst in der 45. Minute kam die DFB-Elf durch Jamal Musiala zu einem Torschuss, den Camilo Vargas aber entschärfte.

Werder Bremens Niclas Füllkrug kommt bei Deutschlands Niederlage gegen Kolumbien erneut nur von der Bank

Zuvor hatte die deutsche Nationalmannschaft mehrfach Glück, gegen Kolumbien nicht in Rückstand zu geraten. Erst köpfte Yerri Mina noch knapp vorbei (14.), dann klärte Malik Thiaw im letzten Moment gegen Luis Diaz (28.) und nur zwei Minuten später war es erneut Mina, der Marc-André ter Stegen mit einem Gewaltschuss aus 18 Metern zu einer Weltklasse-Parade zwang. Danach verflachte die Partie wieder und es ging mit einem aus deutscher Sicht etwas schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Auch zur 2. Halbzeit blieb Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen erst einmal auf der Bank – und musste in der 54. Minute die verdiente Führung für Kolumbien mit ansehen: Luis Diaz konnte nach einer schönen Flanke von Juan Cuadrado unbedrängt einköpfen. Hansi Flick musste nun etwas ändern und brachte in der 66. Minute Werder-Stürmer Füllkrug für Emre Can. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft wurde in der Folge zumindest offensiv etwas besser, gefährliche Abschlüsse blieben dennoch weiterhin aus.

Werder Bremen-Stürmer holt sich nach zu hartem Einsatz mit Deutschland gegen Kolumbien die Gelbe Karte

In der 72. Minute ging der Ehrgeiz dann mit Niclas Füllkrug etwas durch und holte sich nach einem zu harten Einsatz die Gelbe Karte ab. Zehn Minuten später fiel dann die Entscheidung: Deutschland bekam einen höchst umstrittenen Handelfmeter gegen sich gepfiffen, den Juan Cuadrado zum 2:0 für Kolumbien verwandelte. Niclas Füllkrug kam in der 84. Minute noch einmal zum Abschluss, stand dabei aber knapp im Abseits.

Deutschland schmiss in den letzten Minuten zwar alles nach vorne, doch der Ball wollte einfach nicht ins kolumbianische Tor. So steht am Ende eine verdiente 0.2-Niederlage, an der auch Werder Bremens Niclas Füllkrug nichts mehr ändern konnte. Es war das letzte Spiel in diesem Länderspiel-Jahr und die deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich in einem besorgniserregenden Zustand in die Sommer-Pause. (fwa)