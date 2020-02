Werder Bremen verteidigt Deutsche Meisterschaft in der VBL!

Mission Titelverteidigung geglückt

+ © gumzmedia Sie haben die Titelverteidigung in der Virtual Bundesliga perfekt gemacht: Michael „MegaBit“ Bittner (li.) und Erhan „DrErhano“ Kayman, die eSportler von Werder Bremen. © gumzmedia

Bremen - Die eSportler des SV Werder Bremen haben es geschafft: Am späten Donnerstagabend haben Michael „MegaBit“ Bittner und Erhan „DrErhano“ Kayman die Mission Titelverteidigung in der Virtual Bundesliga (VBL) erfolgreich beendet und sich den Gewinn der zweiten Deutschen Meisterschaft in Serie gesichert.