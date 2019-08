Werders U23 kassiert erste Saisonniederlage unter den Augen von Thomas Schaaf

Kiel - Die U23 des SV Werder Bremen hat im vierten Anlauf in der Regionalliga Nord die erste Saisonniederlage kassiert. Gegen Holstein Kiel II kam die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück am Sonntagnachmittag mit 2:5 (2:4) unter die Räder.

Die Bremer Zweitvertretung erwischte in Kiel unter den Augen des Technischen Direktors Thomas Schaaf einen rabenschwarzen Tag und geriet bereits in der fünften Minute in Rückstand - Kiels Tim Siedschlag hatte die „Störche“ in Führung gebracht. Doch damit nicht genug. Keine Viertelstunde später erhöhte Barne Pernot sogar auf 2:0 für Holstein Kiel (18.). Zwar gelang Werder durch Neuzugang Kebba Badjie der rasche Anschluss (21.), doch wiederum zwei Minuten später war die kurz aufgekeimte Hoffnung auf eine Wende schon wieder im Keim erstickt. Felix Niebergall hatte mit seinem Treffer den alten Abstand wiederhergestellt (3:1, 23.).

Werder Bremens U23 fällt nach Niederlage auf Tabellenplatz sechs zurück

Nach sehenswertem Solo samt Außenrist-Abschluss erhöhte Tom Baller sogar auf 4:1 für die Schleswig-Holsteiner (41.). Im Gegenzug betrieb erneut Kebba Badjie Schadensbegrenzung und verkürzte zum 2:4 aus Bremer Sicht. In Hälfte zwei passierte dann nicht mehr ganz so viel. Ein Tor sollte aber noch fallen. In der Nachspielzeit überwand Kiels Julius Alt Werder-Keeper Luca Plogmann aus der eigenen Hälfte zum 5:2-Endstand.

Werders U23 hat damit sieben Punkten aus vier Spielen eingefahren und fällt durch die Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz. Am Freitag, 16. August, kommt es am fünften Spieltag auf Platz 11 zum Duell mit Vorjahresmeister VfL Wolfsburg II. Anstoß der Partie ist um 19.00 Uhr.

Werder Bremen: Plogmann – Wiemann, Karbstein, Becker, Schumacher – Straudi (73. MC Mensah Quarshie), Rieckmann (46. Rieckmann), Pudic (24. Rorig) – Badjie, Dietz, Ihorst

