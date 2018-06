Delaneys Dänen sind in WM-Form, Augustinssons Schweden geizen mit Toren

Bremen - Die WM kann kommen – jedenfalls für den Noch-Bremer Thomas Delaney und die dänische Nationalmannschaft.

Gegen den deutschen Gruppengegner Mexiko gelang den Dänen am Samstagabend eine blitzsaubere Generalprobe. Mit dem 2:0-Sieg in Kopenhagen stimmte sich das Team perfekt auf das erste WM-Gruppenspiel am Samstag gegen Peru ein. Delaney, der nach der WM nicht mehr für Werder, sondern für Borussia Dortmund spielen wird, stand in der dänischen Startelf, wurde nach 62 Minuten aber ausgewechselt. Erst danach fielen die Tore durch Yussuf Poulsen und Christian Eriksen.

Nur 45 Flugminuten entfernt in Göteborg fühlte derweil Schweden, neben Mexiko und Südkorea der dritte deutsche Gruppengegner in Russland, dem dänischen Auftaktgegner Peru auf den Zahn. Und war dabei nicht wirklich erfolgreich. 0:0 endete die Partie. Werder-Profi Ludwig Augustinsson bestritt die Partie von Anfang bis Ende und darf den 90-Minuten-Einsatz bei der Generalprobe als Zeichen des Vertrauens von Nationalcoach Janne Andersson werten. Wenige Tage zuvor hatte Augustinsson beim ebenfalls torlosen Test gegen Dänemark noch auf der Bank gesessen.

Veljkovic nur auf der Bank

Ein ähnlich großes Vertrauen wie Augustinsson bei den Schweden genießt Milos Veljkovic bei Serbiens Coach Mladen Krstajic noch nicht. Veljkovic wurde zwar in den WM-Kader berufen, aber auch beim beeindruckenden 5:1-Sieg am Samstag gegen das nicht für die WM qualifizierte Bolivien kam der Bremer Innenverteidiger nicht zum Einsatz. Er weiß jetzt, dass sich schon einer der beiden Innenverteidiger Dusko Tosic (33/Besiktas Istanbul, ehemals Werder Bremen) und Nikola Milenkovic (20/AC Florenz) verletzen muss, damit er überhaupt eine echte Chance auf einen WM-Einsatz hat. Tatsächlich steht der 22-Jährige, der gerade erst seinen Vertrag bei Werder langfristig verlängert hat, in der serbischen Verteidiger-Hierarchie erstmal hinten an. Serbien startet am kommenden Sonntag gegen Costa Rica in die Weltmeisterschaft.

Drittes Länderspiel für Sargent

Als Härtetest vor dem WM-Startschuss waren die USA mit Werder-Talent Josh Sargent im Aufgebot für Frankreich vorgesehen. Den Auftrag erfüllten die Amerikaner voll und ganz und trotzten dem WM-Mitfavoriten in Lyon ein 1:1 ab. Sargent kam dabei in den letzten 16 Minuten zum Einsatz – es war sein drittes Länderspiel. Auch für den 18-Jährigen ist nun Sommerpause, bevor es am 2. Juli in Bremen wieder mit der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison losgeht.

Florian Kainz hat am heutigen Sonntag noch ein Highlight vor der Brust, bevor auch er die Füße hochlegen darf. Um 16.00 Uhr testet er mit Österreich gegen Brasilien – für die Südamerikaner ist es ebenfalls das finale Warm-up für die WM.

Quelle: DeichStube