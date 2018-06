Delaney jubelt beim WM-Auftakt

Saransk. Super WM-Auftakt für Thomas Delaney: Der Werder-Profi, der in der neuen Saison für Borussia Dortmund spielen wird, erkämpfte mit den Dänen einen 1:0-Zittersieg gegen Peru.

Das Tor des Abends erzielte der Leipziger Yussuf Poulsen in der 59. Minute. Delaney überzeugte vor allem in der Defensive. Der Mittelfeldspieler räumte als Sechser ordentlich ab und sah in der Schlussphase nach einem Foul die Gelbe Karte. Peru hätte ein Unentschieden verdient gehabt, vergab aber beste Chancen. Am Freitag geht es für Delaney und Co. Gegen Australien weiter.

Schon gelesen?

Kohfeldt spricht von Käupers Wendepunkt



Werder-WM-Momente: Baumann und das ungewollte Souvenir



Quelle: DeichStube