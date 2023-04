„Team Chaos“ überragt beim ersten Kicker-Turnier der DeichStube und bringt Werder-Legenden Ailton und Klasnic zum Staunen

So lief das erste DeichKicker-Turnier

Das „Team Chaos“, bestehend aus Sven Cedziwoda und Arn Hopmann, hat das erste DeichKicker-Turnier der DeichStube gewonnen. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand bei dem Turnier, an dem auch die Werder Bremen-Legenden Ailton und Ivan Klasnic teilnahmen, vor allem der Spaß im Fokus.

Bremen – „Das ist nicht euer Ernst, dass wir hier gleich gegen die Besten spielen müssen“, schimpfte Ivan Klasnic schon nach wenigen Augenblicken der Auftaktpartie gegen die späteren Sieger vom „Team Chaos“, musste dann aber selbst lachen. Schneller als ihm lieb war realisierte die Legende des SV Werder Bremen, die gemeinsam mit dem früheren Sturmpartner Ailton als „Werders Traditionsteam“ beim ersten Kicker-Turnier der DeichStube antrat, dass es für sie hier kaum etwas zu holen geben würde. Was der guten Stimmung der beiden Doublesieger von 2004 allerdings keinen Abbruch tat.

Werder Bremen-Legenden Ailton und Ivan Klasnic scheiden beim DeichKicker-Turnier in der Vorrunde aus

„Was soll ich mit dem machen?“, scherzte der am Kickertisch durchaus versierte Ivan Klasnic und deutete immer wieder achselzuckend auf seinen deutlich weniger geübten Teamkollegen Ailton, der zudem mit einem kleinen Handicap zu kämpfen hatte. Bei einem Unfall im Jahr 2010 in seiner brasilianischen Heimat hatte sich der 49-jährige Ex-Bundesliga-Torschützenkönig nämlich an seiner Hand verletzt. Eine Narbe ziert seitdem Ailtons Handgelenk – und die sorgte dafür, dass man am Kickertisch ziemlich wenig von dessen einst gefürchteter linken Klebe sehen konnte. Die Folge: Verdientes Vorrunden-Aus für die Legenden des SV Werder Bremen nach drei klaren Pleiten!

Doch das frühe Ausscheiden der beiden Ex-Profis des SV Werder Bremen schadete der guten Laune im Bremer Schlachthof überhaupt nicht. Im Gegenteil: Während der rund dreistündigen Veranstaltung, die von den Moderatoren Rolf „Rollo“ Fuhrmann und eingeDEICHt-Host Timo Strömer sowie DJ Sören begleitet wurde, brandete immer wieder lautstarker Jubel auf. Für die hervorragende Stimmung sorgte vor allem der größte Fanclub des Abends, den das Team des Bronze-Medaille-Gewinners „1. FC Koppinnacken“ stellte. Sie stahlen beim DeichKicker-Turnier einfach allen die Show und bekamen für ihren Support völlig zurecht den Preis als bester Anhang des Abends.

Werder Bremen-Legende Ivan Klasnic prognostiziert den späteren Sieg des „Team Chaos“ beim DeichKicker-Turnier

Es war aber nicht nur eine reine Spaßveranstaltung mit prächtiger Stimmung – auch der Ehrgeiz und das sportliche Niveau der insgesamt 16 teilnehmenden Teams konnte sich absolut sehen lassen. Vor allem in der K.o.-Runde lieferten sich die Mannschaften hochklassige Duelle am Kicker-Tisch. Allen voran der erste Deichkicker-Meister der Geschichte, das „Team Chaos“, bestehend aus den Cracks Sven Cedziwoda und Arn Hopmann, demonstrierte von Anfang bis Ende sein ganzes Können. Nicht von ungefähr prognostizierte Ivan Klasnic gleich nach der Auftaktpleite gegen das kongeniale Duo dessen späteren Turniersieg. Und der frühere Profi des SV Werder Bremen sollte Recht behalten.

Doch auch die Konkurrenz war sehr gut unterwegs – das galt (mit kleinen Abstrichen) auch für das Team der DeichStube, das nach wochenlangem, redaktionsinternem Tauziehen mit den Redakteuren Malte Bürger und Mario Nagel an den Start ging. Das Duo zog sich trotz zweier Niederlagen gegen ihre Gruppengegner „Sail Away“ (späterer Finalist, 6:10) und „Die Wesergezwirbelten“ (Viertelfinalist, 5:12) sowie eines Sieges gegen „Traumduo FC Gängig“ (11:6) zwar achtbar aus der Affäre, verpasste aber knapp den Einzug ins Viertelfinale. Sei es drum! Die erste Auflage des Deichkicker-Turniers war auch so ein voller Erfolg und dürfte im kommenden Jahr eine Neuauflage bekommen. Ailton und Ivan Klasnic haben dafür schon mal ihre Zusage gegeben – und bis dahin bleibt den Legenden des SV Werder Bremen ja noch ein wenig Zeit zum Üben. . . (mwi)

Rubriklistenbild: © gumzmedia