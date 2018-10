DeichFUMS - Folge 2: Roboter Pizarro, Prödl calling und der Anrufbeantworter des Todes

Die zweite Folge des DeichFUMS-Podcast ist da! Die Audiosäge der DeichStube mit ordentlich FUMS.

Viel Hacke, wenig Spitze: Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS quatschen mit fundiertem Fußball-Halbwissen über Werder Bremen – oder auch dran vorbei. In der zweiten Episode von #DeichFUMS geht es unter anderem um den ewigen Claudio Pizarro, eine fragwürdige Roboter-These, die Zukunft von Maximilian Eggestein und die Hexer-Fähigkeiten des Cheftrainers Florian Kohfeldt.

Am Grünen Telefon: Sebastian Prödl aus London, der Eggestein nach England lotsen will – und ein Anrufbeantworter pickepacke voll mit zum Teil dubiosen Nachrichten von Ailton, Tim Wiese, Peter Niemeyer, Rolf „Rollo“ Fuhrmann, Christian „Schulle“ Schulz und Co.!

Und es gibt ein Werder-Trikot zu gewinnen. Wie? Reinhören!

iTunes, Spotify und Deezer folgen!

Soundcloud: Hier die neue #DeichFUMS-Folge hören

Schon gehört?

#DeichFUMS - Folge 1: Wiese, Schulle und das grüne Telefon

Quelle: DeichStube