DeichFUMS - Folge 4: Ernüchterung, DeichLeaks und Petersen am grünen Telefon

Bremen – Die vierte Folge DeichFUMS ist da! Die Podcast-Audiosäge der DeichStube mit ordentlich FUMS!

Viel Hacke, wenig Spitze: Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS quatschen mit fundiertem Fußball-Halbwissen über Werder Bremen – oder auch dran vorbei. Ein Thema der vierten #DeichFUMS-Episode: Ernüchterung, Werder kann tatsächlich mehrmals in Folge verlieren. Gut, dass der Podcast in der DeichStuben-Bar am Bremer Brommyplatz aufgezeichnet wird – so können die #DeichFUMS-Jungs den Kater direkt auskontern.

Am Grünen Telefon: Moritz Cassalette. Der NDR-Reporter spricht über seine Rolle bei den Football Leaks-Enthüllungen. Und dann ruft plötzlich Nils Petersen an. Der Stürmer des SC Freiburg plaudert in #DeichFUMS Folge 4 ausgelassen über seinen Ex-Club Werder. Hört mal rein!

