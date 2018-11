Klaassen: „Wir haben keine Krise“

Werders Rekord-Transfer über Negativtrend

Davy Klaassen sieht nach den drei Niederlagen von zuletzt keinen Grund zur Panik.

Bremen - Die Situation wirkte im ersten Augenblick eigentlich gar nicht so brenzlig, schließlich war Werder in der Überzahl. Davy Klaassen und Martin Harnik gegen Gladbachs Alassane Plea, was sollte da groß passieren? Eine ganze Menge, wie sich wenige Sekunden später herausstellte.