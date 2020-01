Werder sucht Club für Talent David Philipp

Bremen – Er ist ein großes Talent, doch für David Philipp gibt es beim SV Werder Bremen gerade nicht die passende Mannschaft, um sich optimal zu entwickeln. Deswegen will der Bundesligist den 19-jährigen Rechtsaußen gerne noch in dieser Transferperiode ausleihen.

„Ein, zwei Clubs sind interessiert – und wir sind bereit, David für eine gewisse Zeit abzugeben“, erklärte Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, auf Nachfrage der DeichStube. Gesucht wird ein Verein, der vom Niveau her höher angesiedelt ist als die Regionalliga Nord, wo Werders U23 spielt.

Werder Bremen will David Philipp verleihen

Dort hinterließ David Philipp in der Hinrunde einen sehr starken Eindruck, erzielte in 16 Partien sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Regelmäßig durfte der gebürtige Hamburger schon mit den Bundesliga-Profis trainieren, war auch bei der Winter-Vorbereitung auf Mallorca dabei. Nun soll er bei einem Zweit- oder Drittligisten oder im Ausland weiter reifen. In Deutschland ist das Transferfenster noch bis Freitag, 31. Januar, geöffnet. (kni)

Quelle: DeichStube