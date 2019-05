Philipp und Gruev in der Sommer-Vorbereitung bei den Profis

Bremen - David Philipp und Ilia Gruev. Vielen Fans sind diese Namen längst ein Begriff. Schließlich gehören die beiden 19-Jährigen zu den größten Talenten bei Werder Bremen.

Die Spieler aus Werders U19 waren schon im Winter-Trainingslager der Profis in Südafrika mit dabei, auch in den Freundschaftsspielen zum Saison-Abschluss in Papenburg und Oldenburg standen sie mit der ersten Mannschaft dem Platz. Und in der kommenden Sommer-Vorbereitung sollen sie sich noch weiter an die Profis herantasten.

Kohfeldt: Talente „sollen sich über Entwicklung definieren“

„Ilia und David werden die Sommer-Vorbereitung mit der Bundesliga-Mannschaft absolvieren“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf „werder.de“, ohne zu hohe Erwartungen schüren zu wollen: „Niemand sollte verlangen, dass sie direkt am ersten Spieltag in der Startelf stehen.“

Das Ziel ist zunächst ein anderes: dass sich die 19-Jährigen Schritt für Schritt an den Herrenbereich gewöhnen. Kohfeldt: „Wenn sie Top-Leistungen bringen, kann sich natürlich jeder für den Kader empfehlen, aber es geht zunächst nicht darum, dass sie sich über Bundesliga-Einsätze definieren. Sie sollen sich über Entwicklung definieren.“

