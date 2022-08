Nach Werder-Remis in Wolfsburg: Jetzt sind die Fan-Noten da

Von: Mario Nagel

Teilen

Leonardo Bittencourt (links) und Niclas Füllkrug trafen beide für Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg - und erhielten jetzt in den Fan-Noten die Note 2 für ihre Leistung! © Imago Images/Joachim Sielski

Bremen - Der SV Werder Bremen hat am ersten Spieltag beim VfL Wolfsburg ein 2:2-Unentschieden eingefahren und damit den ersten Punkt in der neuen Bundesliga-Saison gesammelt. Wir wollten von Euch wissen, wie Ihr die Leistung der Bremer gesehen habt. Jetzt ist das Ergebnis da!

Die Fans des SV Werder Bremen waren mit der Leistung ihrer Mannschaft beim VfL Wolfsburg zufrieden. Gleich sieben Spieler, darunter die Torschützen Niclas Füllkrug und Leonardo Bittencourt, erhielten von den DeichStube-Usern die Note 2. Milos Veljkovic schrammte zudem knapp an der Note „gut“ vorbei: Knapp 51 Prozent der Stimmen entfielen auf die Note 3, 45,5 Prozent auf die Note 2. Der Serbe erhielt damit, genau wie drei weitere Akteure, die „schlechteste“ Note - sofern sich das bei einem „Befriedigend“ sagen lässt. Aber seht selbst!

Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg: Sieben Spieler erhalten in den Fan-Noten die Note 2

Mit den Pfeilen links und rechts könnt Ihr zwischen den Spielern wechseln. Hinweis: Es konnten nur Spieler des SV Werder Bremen benotet werden, die gegen den VfL Wolfsburg mindestens 30 Minuten der regulären Spielzeit gespielt haben. (nag)

Weiter mit der letzten Meldung:

Jetzt seid Ihr dran: Benotet die Spieler von Werder Bremen für ihre Leistung gegen den VfL Wolfsburg

Bremen - Der SV Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga! Am ersten Spieltag waren die Grün-Weißen beim VfL Wolfsburg gefordert - und sammelten beim 2:2-Unentschieden den ersten Punkt in der neuen Saison. Jetzt seid Ihr dran: Benotet die Werder-Profis für ihre Leistung gegen die „Wölfe“!

Wie wir die Profis des SV Werder Bremen im Spiel gegen den VfL Wolfsburg benotet haben, könnt Ihr in unserer Einzelkritik mit Noten nachlesen. An dieser Stelle ist aber nicht unsere, sondern Eure Meinung gefragt! Wie habt Ihr den Auftritt gegen die Wolfsburger am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison gesehen? Benotet die Werder-Profis in unserer Fan-Noten-Umfrage!

Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg: Jetzt Fan-Noten vergeben

Mit den Pfeilen links und rechts an der Umfrage könnt Ihr zwischen den Spielern von Werder Bremen wechseln. Hinweis: Es können nur Spieler benotet werden, die mindestens 30 Minuten der regulären Spielzeit gegen den VfL Wolfsburg gespielt haben. (nag)