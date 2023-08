Werder-Duo vor Rückkehr: Das ist der Comeback-Plan mit Naby Keita und Felix Agu

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Werder Bremens Langzeitverletzte Felix Agu (li.) und Naby Keita führten in ihrem individuellen Training bereits intensive Zweikämpfe. © gumzmedia

Felix Agu und Naby Keita fehlen dem SV Werder Bremen bereits seit einiger Zeit. Während der Länderspielpause könnten die beiden Langzeitverletzten nun ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Bremen – Das Abschlusstraining des SV Werder Bremen am Freitag vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) war zwar erst am Mittag angesetzt, auf dem Trainingsplatz der Grün-Weißen ging es aber schon wesentlich früher ordentlich zur Sache. Und das aus einem durchaus erfreulichen Grund: Felix Agu und Naby Keita arbeiteten gemeinsam mit Reha-Trainer Marcel Abanoz intensiv an ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Auf dem Plan standen dabei nicht nur die für das Aufbautraining üblichen Koordinationsübungen, Läufe und Passstafetten, sondern auch schon wieder knackige Zweikämpfe, in denen sich die beiden Rekonvaleszenten keineswegs schonten. Es lässt sich also konstatieren: Beim Gesundheitszustand beider Werder-Profis geht es merklich bergauf.



„Wir gehen bei Naby und Felix davon aus, dass sie in der Länderspielpause wieder das Mannschaftstraining aufnehmen“, hatte Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen, am Donnerstag erklärt. Ob in der ersten oder zweiten Woche, wisse er noch nicht. Jedoch sei die Abstellungsperiode für die Länderspiele (4. bis 15. September) bei Naby Keita und Felix Agu „das Zeitfenster, was wir anpeilen.“

Das ist die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen für das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg!

Felix Agu fehlt Werder Bremen wegen hartnäckiger Patellasehnen-Probleme, Naby Keita wegen einer Adduktorenverletzung

Felix Agu fehlt dem SV Werder Bremen aufgrund von hartnäckigen Patellasehnen-Problemen im Knie bereits seit vergangenem Oktober und verpasste nahezu die gesamte Vorsaison (nur drei Kurzeinsätze in der Bundesliga). Nach einer zunächst erfolglosen konservativen Behandlung unterzog sich der 23-Jährige Anfang Mai einer Operation. Inzwischen ist Agu endlich wieder schmerzfrei und arbeitet hart an seiner körperlichen Fitness.



Gleiches gilt für Naby Keita, der sich im Vorfeld des zweiten Testspiels des SV Werder Bremen in der Sommervorbereitung gegen den VfB Oldenburg eine Adduktorenverletzung zuzogen hatte. Umso mehr dürften sich die Werder-Fans nach den jüngsten Trainingseindrücken des ehemaligen Liverpool-Stars und des gebürtigen Osnabrückers nun auf die Rückkehr ins Mannschaftstraining freuen. (mwi)