Quarantäne-Trainingslager: Was auf Werder im Parkhotel zukommt

Bremen – Die Gegebenheiten sind bestens bekannt, schließlich steigt Werder Bremen schon seit Jahren in der Nacht vor einem Heimspiel im Bremer Parkhotel ab – und doch dürfte dieses Mal alles anders sein.

Wie Cheftrainer Florian Kohfeldt am Freitag verriet, wird sich der Tross des SV Werder Bremen für das vorgeschriebene Quarantäne-Trainingslager im Parkhotel einquartieren und seine Trainingseinheiten wie gewohnt im heimischen Weserstadion abhalten. „Wir werden in Bremen bleiben, weil wir hier die besten Bedingungen haben“, sagte Kohfeldt.

Werder Bremen: Strenge Hygienemaßnahmen im Quarantäne-Trainingslager

Einen exakten Termin für den Start des ungewöhnlichen Trainingslagers nannte der Coach nicht. Er versicherte aber, dass sich Werder natürlich an die Vorgaben der Politik halten werde. Die hatte festgelegt, dass alle Vereine in den sieben Tagen vor ihren Spielen ein Quarantänel-Lager beziehen sollen. Da Werder Bremen am Montag, 18. Mai, mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wieder in den Spielbetrieb einsteigt, müssen die Bremer also spätestens am kommenden Montag, 11. Mai, ins Parkhotel ziehen.

Im Fünf-Sterne-Haus werden Spieler, Trainer- und Betreuerstab einen vom Rest des Hotels abgetrennten Bereich bewohnen – so schreibt es das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vor. „Exklusives Hotel für die Mannschaft oder exklusive Etage/Bereiche zur Vermeidung von Kontakten mit anderen Hotelbesuchern“, heißt es dort unter Punkt 4 „Vorgaben für eine Hotelunterbringung“. Und weiter: „Den Betreuerstab so klein wie möglich halten (...), möglichst keine Risikopersonen (Alter, Vorerkrankung) mitnehmen.“ Wellnessbereich und Fitnessräume des Parkhotels sind für Werder Bremen zudem tabu, alle Zimmerflure und Gemeinschaftsräume, die der Bundesligist nutzt, müssen mit Händedesinfektionsmittel ausgestattet sein.

Werder Bremen: Für Familien von Spielern noch kein normales Leben

Dazu gilt: Maske auf beim Verlassen des eigenen Zimmers, das während des Aufenthalts übrigens nicht gereinigt wird. Und – ebenfalls ein interessanter Punkt: „Vorsicht bei der Verwendung von Handys/Tablets/Playstation/etc. von anderen Personen“. Kontakt zu ihren Familien werden die Angehörigen der Werder-Reisegruppe während der Zeit im Hotel nicht haben.

„Bei allen Privilegien, die wir haben, ist es schon so, dass jetzt eine Phase beginnt, in der wir sehr viel weg sein werden, noch mehr als normal“, sagte Florian Kohfeldt. „Für unsere Familien geht das normale Leben aber trotzdem noch nicht weiter. Da ist beispielsweise die Kinderbetreuung in Schulen und Kitas genauso problematisch wie bei jedem anderen Bürger in Deutschland auch.“ Um die Familien der Spieler – sollten sie es denn wünschen – zu unterstützen, bietet Werder Bremens neuer Teampsychologe Mathias Kleine-Möllhoff laut Kohfeldt „eine Art Lifecoaching“ an. (dco)