Test-Ergebnisse: Kein Coronavirus-Fall bei Werder Bremen

Gute Nachrichten für Milos Veljkovic und Co.: Bei Werder Bremen sind die rersten Coronavirus-Tests alle negativ ausgefallen.

Diese Negativ-Meldungen sind durchweg positiv: Nach den Coronavirus-Tests von Spielern und Mitarbeitern am Donnerstag kann Werder Bremen vollständige Entwarnung geben.

Die Laborergebnisse „zeigen, dass alle Ergebnisse der getesteten Personen negativ waren“, teilte Werder Bremen am Samstag mit. Heißt: Kein Spieler, kein Trainer und kein Betreuer aus dem engsten Kreis sind mit Covid-19 infiziert.

Bei Werder Bremen dürfte damit mit Sicherheit einige Anspannung abfallen. Bei der Bundesliga-Konkurrenz hatte es zuletzt auch andere Ergebnisse gegeben. Beim 1. FC Köln sind zwei Spieler und ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die drei Personen, die laut Vereinsmitteilung „alle symptomfrei“ seien, wurden in häusliche Quarantäne geschickt, das Training beim Club geht derweil wie geplant am Montag weiter.

Werder Bremen: Zweiter Coronavirus-Test am Sonntag

Die Tests bei Werder Bremen wurden von der Paracelsus-Klinik durchgeführt, die Proben anschließend in einem Bremer Labor analysiert. Knapp 30 Spieler, das Trainerteam und der medizinische Betreuerstab ließen sich testen. Die Geschäftsführung, Medienabteilung und andere Mitarbeiter, die nicht in direktem Kontakt zu den Spielern stehen, wurden nicht gecheckt.

Ein zweiter Test für Spieler und das direkte Umfeld steht laut Werder Bremen am Sonntag an. Die Tests sind Teil des Hygiene-Konzepts der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und ein wichtiger Bestandteil des Planes, wenn die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen will. (han)