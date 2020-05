Mit Schweigeminute: Bundesliga gedenkt am Wochenende Corona-Opfern

Coronavirus-Pandemie

+ © imago images/foto2press Die Spieler des SV Werder Bremen werden am kommenden Wochenende eine Schweigeminute für die Opfer der aktuellen Coronavirus-Pandemie erinnern. © imago images/foto2press

Bremen - Die Fußball-Bundesliga und die 2. Bundesliga werden an den kommenden beiden Spieltagen mit einer Gedenkminute an die Opfer der derzeitigen Coronavirus-Pandemie erinnern. Werder Bremen und Co. werden an diesem Wochenende und in der kommenden Woche zudem mit einem Trauerflor auflaufen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte.