Sollen Werder und Co. mit Mundschutz spielen? „Nicht vorstellbar!“

Bundesliga in der Coronavirus-Pandemie

Vorschlag aus dem Bundesarbeitsministerium: Die Bundesliga-Spieler, damit auch Milot Rashica von Werder Bremen, sollen bei den Spielen Gesichtsmasken tragen. Doch die Umsetzung gilt als „nicht vorstellbar".

Berlin - Sollen Werder Bremen und Co. künftig in der Fußball-Bundesliga mit Mundschutz spielen? Diese kuriose Idee hat am Freitag bundesweit für Stirnrunzeln gesorgt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich nun gegen eine Maskenpflicht beim möglichen Neustart der Liga ausgesprochen.