Werder macht es anders als die Konkurrenz

Training in Zeiten des Coronavirus

+ © gumzmedia Das Trainingsgelände des SV Werder Bremen am Weserstadion ist wegen der Coronavirus-Krise seit Wochen verwaist. © gumzmedia

Bremen - In der Bundesliga ruht wegen der Coronavirus-Krise nicht nur der Spielbetrieb, auch an einen geregelten Trainingsbetrieb ist bei Werder Bremen und Co. seit Wochen nicht zu denken. Jetzt wagen erste Clubs erste vorsichtige Schritte Richtung Normalität.