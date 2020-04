Geisterspiele nicht durchführbar? Werder-Sportchef Baumann kontert Bremer Innensenator Mäurer

Bremen – Das Thema stand nicht auf der Agenda, dennoch konnte sich Ulrich Mäurer eine „persönliche Meinung“ nicht verkneifen. Dass die Bundesliga demnächst ihre Saison mit Geisterspielen zu Ende bringen wird, sei für ihn sehr unwahrscheinlich, sagte der Bremer Innensenator am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz des Bremer Senats, auf der unter anderem über den Trainingsantrag des SV Werder Bremen gesprochen wurde.

Aber Geisterspiele, nein, die standen nicht auf der Liste. Dennoch nutzte Ulrich Mäurer die Chance, seine Haltung mehr als nur anzudeuten. Mit den Geisterspielen in der Coronavirus-Krise möchte der Fußball aus seiner Sicht „einen Sonderweg“ beschreiten, „ich habe aber große Zweifel daran, dass es jemals zur Durchführung von Geisterspielen kommt“, sagte Mäurer. Zur Erinnerung: Bereits das als Spiel ohne Zuschauer geplante Duell zwischen Werder Bremen und Leverkusen hatte der Innensenator Anfang März kurzfristig abgesagt, weil zu erwarten gewesen war, dass sich eine größere Menschenmasse vor dem Stadion versammelt. Das hätte gegen die Allgemeinverfügung verstoßen.

Werder Bremen: Keine Geisterspiele? So reagiert Frank Baumann

Und was passiert in der Zukunft? Nach jetzigem Stand zieht die Deutsche Fußball-Liga eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison ab Anfang Mai in Betracht. Möglich aber, dass dann weiter das Kontaktverbot besteht und Fans vor dem Stadion erneut Anlass genug wären, um Spiele nicht auszutragen. Werder-Sportchef Frank Baumann teilt den Pessimismus des Innensenators jedoch überhaupt nicht. „Mein Gefühl ist, dass zum Zeitpunkt des Leverkusen-Spiels das Bewusstsein für die Situation und die Dramatik um das Coronavirus noch nicht so in der Gesellschaft verankert war, wie es jetzt der Fall ist. Ich gehe davon aus, dass bei all unseren Fans das Verständnis dafür gewachsen ist, sich bei einem Heimspiel nicht vor dem Stadion zu versammeln.“

Heißt: Andere „Gefährdungslage“, andere Mäurer-Entscheidung? Frank Baumann setzt drauf: „Wenn es wieder soweit sein sollte, wird Herr Mäurer die Fakten bewerten.Keiner weiß, wie sich die Situation entwickeln wird. Bei diesen Entscheidungen muss die Gesundheit und das Wohlbefinden aller ein wichtige Rolle spielen. Das ist auch das Interesse von Werder Bremen." (csa/dco)

Letzte Meldung vom 10. März 2020:

Geisterspiel für Werder Bremen laut Mäurer nur „halber Kram“: Bremer Politik fordert DFL zu Absagen auf

Die Stadiontore bleiben zu! Wenn Werder Bremen am Montag Bayer Leverkusen im Weserstadion empfängt, sind Zuschauer nicht erlaubt. Doch das ist der Bremer Politik hinsichtlich der Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus nicht genug.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) sprechen sich klar für eine Absage des Spiels von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen und damit auch des ganzen Spieltags in der Fußball-Bundesliga aus.

In einem an Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga adressierten Brief, appelliert Bovenschulte „eindringlich, dass auch die DFL ihrer Verantwortung für Spieler und Fans gerecht wird. Eine zentrale Maßnahme zur Senkung der Infektionsgeschwindigkeit ist der Verzicht, die Absage oder die Verschiebung von Großveranstaltungen.“

Bremer Innensenator Ulrich Mäurer hält Geisterspiel für Werder Bremen für „halben Kram“

Der Bremer Bürgermeister bittet deshalb, „die Spiele an diesem Wochenende grundsätzlich zu verschieben und die Zeit zu nutzen, mit den Fachbehörden des Bundes und der Länder eine einheitliche Linie für die nächsten Spieltage abzustimmen.“

Die Maßnahme, in der Bundesliga Geisterspiele anzusetzen, hält Innensenator Mäurer für „halben Kram“. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte er das Problem, das durch den Zuschauerausschluss entsteht, aus seiner Sicht: „Die Familien werden sicherlich am Montag nicht zum Stadion kommen. Aber es gibt einen Teil der Fan-Szene, von dem erwarte ich, dass er kommen wird.“

Ulrich Mäurer will mit Werder Bremen über eine Spielabsage diskutieren

Und um den müsse sich dann eben doch die Polizei kümmern – erst recht, weil auch eine Fan-Ansammlung vor dem Stadion gegen die zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus erlassenen Verfügung verstößt. Laut ab Donnerstag gültiger Regel sind schon Veranstaltungen mit 250 Personen anmelde- und genehmigungspflichtig. Heißt wohl: die Polizei würde eine Fan-Ansammlung vor dem Stadion – beispielsweise um den Teambus bei Ankunft zu beklatschen – nicht zulassen. Genaueres konnte Mäurer dazu aber noch nicht sagen.

„Wir treffen keine Entscheidung im luftleeren Raum, sondern stehen in ständigem Kontakt zu Werder Bremen und werden uns jetzt zusammensetzen, um gemeinsam mit der Polizei das Vorgehen zu besprechen. Noch haben wir keine Erfahrungen, was uns vor dem Stadion erwarten könnte. Wir müssen aber Polizeikräfte zur Verfügung stellen.“ Er werde mit Werder auch die Möglichkeit einer Spielabsage diskutieren.

Werder Bremen: Innensenator Ulrich Mäurer attackiert DFL erneut

Mäurer erinnert – wie Bovenschulte – an die „gesamtgesellschaftliche Verantwortung“ der DFL. Der Profi-Fußball müsse sich als möglicher Multiplikator der Virus-Verbreitung für einige Wochen komplett und selbst aus dem Spiel nehmen, fordert der Innensenator. Die DFL will dagegen die Saison im Mai zu Ende bringen.

„Die Maxime, so viele Spiele wie möglich durchzuziehen, zeugt nicht von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung“, sagte der SPD-Politiker, der sich seit dem Justizstreit um die Übernahme von Polizeikosten im Dauerclinch mit der DFL befindet. Dass die stur dem Spielplan folgt und alles andere den zuständigen Ländern überlasse, „halte ich für unverantwortlich“, erklärte Mäurer, „aber das überrascht mich nicht“. (csa)

