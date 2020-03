Wegen Coronavirus: Droht Werder ein Geisterspiel gegen Leverkusen?

Bremen - Wenn die aktuelle Saison Werder Bremen eines gelehrt hat, dann dieses: Es kann immer noch schlimmer kommen. Zum Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden Montag droht nun das Coronavirus dem Abstiegskandidaten eines großen Trumpfs zu berauben: seinen Fans.

Werder Bremen ist in der laufenden Saison zwar eine der schwächsten Heimmannschaften in der Bundesliga. Mit der Kombination Fans und Flutlicht wollen die Grün-Weißen am kommenden Montagabend wie schon oft in der Vergangenheit das Weserstadion zur Festung machen. Doch gegen Bayer Leverkusen (16. März, 20.30 Uhr) muss Werder womöglich auf seine Anhänger verzichten.

Wegen des Coronavirus befürwortet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern absagen zu lassen. Auch die Bundesliga soll betroffen sein, berichtet die „Bild“. Dass der gesamte Spieltag abgesagt wird, darf aktuell bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird.

Werder Bremen: Droht wegen Coronavirus ein Geisterspiel gegen Bayer 04 Leverkusen?

Eine Entscheidung, wie es in der Bundesliga weitergeht, hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) noch nicht getroffen. „Selbstverständlich werden sich die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten wie bisher eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen“, teilt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert mit.

Gleichzeitig stehe es „außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln“. Denn Clubs und Liga bräuchten Planungssicherheit. „Das DFL-Präsidium wird sich hierzu kurzfristig erneut austauschen und zeitnah ein Treffen der Clubs ansetzen.“

Werder Bremen vor Geisterspiel? - 847 bestätigte Coronavirus-Fälle in Deutschland

Auch Frank Baumann verfolgt die Situation genau. „Wenn in Deutschland ähnliche Fälle auftreten wie in Italien, dann glaube ich, kommen wir irgendwann auch nicht drumherum, dass wir leider auch Spiele ohne Zuschauer haben werden“, hatte der Sportchef des SV Werder Bremen bereits am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ zum Thema Corona gesagt.

In Italien grassiert das Coronavirus, rund 5900 Menschen sind infiziert, mehr als 230 gestorben, die Spiele der Serie A finden bis Anfang April unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In Deutschland ist die Not bisher nicht so groß. Hierzulande beträgt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle 847. Der kommende Spieltag könnte also wie gewohnt stattfinden. Mit Pech aber droht das so wichtige Montagabendspiel gegen Bayer Leverkusen für Werder Bremen zum Geisterspiel zu werden. (han)