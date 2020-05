Bundesliga-Neustart: Werder macht sich für späteren Termin stark

Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, hofft, dass die Bundesliga erst in zwei Wochen wieder an den Start geht.

Bremen – Wo und wie Frank Baumann, der Sportchef von Werder Bremen, die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochnachmittag verfolgt hat, ist nicht bekannt. Klar dürfte aber sein, dass der 44-jährige Manager zunächst mit großer Erleichterung auf das reagiert hat, was Merkel während ihrer Aufzählung der Lockerungen fast beiläufig fallen ließ: Die Bundesliga darf wieder spielen. Ab Mitte Mai.

Den exakten Starttermin solle die Deutsche Fußball-Liga (DFL) selbst festlegen. Für Werder Bremen waren das erstmal gute Nachrichten, richtig gute sogar – schließlich sichert die Fortsetzung der Saison, sollte diese denn tatsächlich zu Ende gespielt werden können, dem Verein die letzte TV-Geld-Rate in Höhe von 15 Millionen Euro, wodurch sich die wirtschaftlichen Verluste durch die Coronavirus-Krise deutlich reduzieren würden. Und dennoch dürfte es nicht allzu lange gedauert haben, ehe auf der Stirn von Baumann neue Sorgenfalten auftauchten – bei der Vorstellung, womöglich schon am 15., 16. oder 17. Mai wieder spielen zu müssen, hat der Verein große Bauchschmerzen.

„Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, die Spiele fortzuführen. Auch wenn Spiele ohne Zuschauer nicht der Optimalfall sind, ist diese Entscheidung für die Clubs von elementarer Bedeutung“, lässt sich Frank Baumann, der am Mittwoch nicht persönlich mit den Medienvertretern sprechen wollte, in einer am Abend veröffentlichten Mitteilung des Vereins zitieren – ehe er zur Sache, zu einer klar formulierten Ankündigung kommt. „Zur Gewöhnung an den Wettkampf nach rund zwei Monaten Wettkampfpause und zur Einschränkung eines Verletzungsrisikos bei den Spielern, die durch die Vielzahl der Partien in einem sehr knappen Zeitraum sehr stark beansprucht werden, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Bundesliga am 23. Mai fortgesetzt wird.“

Werder Bremen: „Früherer Liga-Start wäre deutlicher Wettbewerbsnachteil“

Die DFL hingegen dürfte während der virtuellen Versammlung der 36 Proficlubs am Donnerstag auf den frühestmöglichen Termin, sprich auf den 15. Mai drängen. Das wäre in neun Tagen, das wäre aus Werder-Sicht zu wenig Zeit – und vor allem ungerecht. Sportchef Baumann: „Ein früherer Start der Liga würde für uns einen deutlichen Wettbewerbsnachteil darstellen, da an anderen Standorten bereits seit Wochen in zum Teil deutlich größeren Gruppen als in Bremen trainiert werden konnte.“

In der Tat läuft der Trainingsbetrieb am Osterdeich seit Anfang April in Kleingruppen von lediglich vier Spielern. Erst ab Donnerstag darf in Bremen wieder offiziell in Mannschaftsstärke geübt werden. Werder Bremen blieben also besagte acht Tage Teamtraining, um sich für den Endspurt im Abstiegskampf zu wappnen, um sich den nötigen fußballerischen Feinschliff zu holen. Dabei geht es weniger ums Thema körperliche Fitness, denn daran haben die Spieler während ihrer Zeit im „Homeoffice“ zur Genüge gearbeitet. Es geht vielmehr ums Einspielen, um die mentale und physische Rückkehr in den Wettkampfmodus, die andernorts eben schon begonnen hat, in Bremen aber erst heute beginnt.

Werder Bremen: Frank Baumann und Andreas Bovenschulte einer Meinung

„Wir folgen hier auch den Empfehlungen, die an die Politik gegeben worden sind und die ein rund zweiwöchiges Mannschaftstraining vor dem Saisonstart vorsahen“, verdeutlicht Baumann, der Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in diesem Punkt an seiner Seite weiß. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob der Bremer Wunsch während der DFL-Versammlung Gehör findet. Die Liga will spielen, so schnell wie möglich, denn ein späterer Starttermin birgt das Risiko, dass in der Zwischenzeit doch wieder alles ins Wanken gerät.

Zudem war der Solidargedanke unter den Vereinen während der Coronakrise bisher nicht sonderlich ausgeprägt gewesen. Und Bremens spezielles Verhältnis zur DFL – Stichwort: Polizeikosten – dürfte auch nicht unbedingt zu mehr Verständnis beitragen. Was er vom Bremer Terminwunsch hält, tat Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochabend gegenüber der „Bild“ kund: „Ich habe die Pressekonferenz gesehen und da wurde gesagt, dass die Entscheidung einstimmig gefällt wurde. Da scheinen die Bremer die Entscheidung ja mitgetragen zu haben.“ BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ergänzte: „Ohne etwas dazu zu sagen, Bremens Widerstand hat mich nicht gewundert.“ (dco)

Zur letzten Nachricht vom 6. Mai, 17.30 Uhr:

Bundesliga-Neustart: Werder macht sich für späteren Termin stark

Nachdem die Politik am Mittwochnachmittag entschieden hat, den Weg für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga in der zweiten Maihälfte freizumachen, hat sich am Abend auch der SV Werder Bremen zu Wort gemeldet und einen Appell an die DFL und die anderen Clubs gerichtet.

„Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, die Spiele fortzuführen. Auch wenn Spiele ohne Zuschauer nicht der Optimalfall sind, ist diese Entscheidung für die Clubs von elementarer Bedeutung. Für uns als Werder Bremen ist es nun sehr wichtig, schnellstmöglich das Mannschaftstraining wiederaufzunehmen“, wird Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“ zitiert.

Werder Bremen will sich für späteren Bundesliga-Neustart stark machen

Am Donnerstag soll im Rahmen der DFL-Mitgliederversammlung eine Entscheidung getroffen werden, wann der Ball in der Bundesliga wieder rollt. In Frage kommen eigentlich nur zwei Termine: Die Wochenenden rund um den 16. oder den 23. Mai. Werder favorisiert ganz klar den späteren Starttermin, wie Frank Baumann unmissverständlich klarstellt: „Zur Gewöhnung an den Wettkampf nach rund zwei Monaten Wettkampfpause und zur Einschränkung eines Verletzungsrisikos bei den Spielern, die durch die Vielzahl der Partien in einem sehr knappen Zeitraum sehr stark beansprucht werden, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Bundesliga am 23. Mai fortgesetzt wird.“

Man wolle den Empfehlungen der Politik folgen, „die ein rund zweiwöchiges Mannschaftstraining vor dem Saisonstart vorsahen. Ein früherer Start der Liga würde für uns einen deutlichen Wettbewerbsnachteil darstellen, da an anderen Standorten bereits seit Wochen in zum Teil deutlich größeren Gruppen als in Bremen trainiert werden konnte. Im Sinne der Integrität des Wettbewerbs werben wir dafür, die Saison erst nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining wieder zu beginnen“, erklärt Baumann abschließend in der Pressemitteilung des SV Werder. (mwi)

Zur letzten Meldung vom 5. Mai 2020:

Werder Bremen in den Startlöchern

Bei Werder Bremen sind alle Voraussetzungen geschaffen. Mit einem Tag Verspätung teilte der Club am Dienstag mit, dass auch die zweite Testrunde ohne positiven Corona-Befund im Team ist. Damit ist das Team im Grunde startklar für die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings. Was aber noch fehlt, ist die Erlaubnis der Bremer Politik.

Und die orientiert sich wiederum an der Entscheidung, die Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Mittwoch fällen. Grünes Licht für die Bundesliga ist dann auch gleichbedeutend mit grünem Licht für ein Teamtraining bei Werder Bremen - logisch.

Offenbar geduldig warten die Bremer auf die Freigabe. Kreuzbrav reagiert der Club bislang auch auf das Vorpreschen des SC Paderborn. Der Tabellenletzte und direkte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt hat schon am Montag damit begonnen, in voller Besetzung zu trainieren. Normalerweise ein Grund für Werder, auf die Barrikaden zu gehen, denn den Grundsatz gleiches Recht für alle hat Paderborn ignoriert. Werder zeigt bislang aber null Regung.

Werder Bremen: Noch steht nicht fest, gegen wen es zum Neustart gehen würde

Möglich, dass das Verhalten der Paderborner am Donnerstag in der nächsten DFL-Mitgliederversammlung zur Sprache kommen wird – wenn überhaupt jedoch nur als Randaspekt. Hauptthema wird die Wiederaufnahme der Punktspielrunde sein – sofern am Mittwoch aus Berlin tatsächlich das ersehnte Signal kommen sollte.

Als Bundesliga-Starttermin ist der 15. Mai auserkoren, nicht auszuschließen aber, dass sich der Plan noch um eine Woche nach hinten verschiebt. Vom Start ist auch abhängig, wie der Spielplan aussehen wird. Bis jetzt steht angeblich noch nicht fest, gegen wen Werder nach der Pause als erstes antreten wird. (csa)

Quelle: DeichStube