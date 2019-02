Osako: Comeback erst gegen Wolfsburg

Bremen – Werder Bremen muss voraussichtlich auch gegen den VfB Stuttgart auf Offensivmann Yuya Osako verzichten. Der Japaner, der seit seiner Rückkehr vom Asien-Cup Anfang des Monats über Rückenprobleme klagt, wird nicht rechtzeitig bis Freitagabend fit.

„Yuya absolviert sein spezielles Programm, und es sieht auch schon ein bisschen besser aus bei ihm. Ich vermute aber, dass er für die Stuttgart-Partie noch keine Option sein wird“, erklärte Sportchef Frank Baumann im Gespräch mit der DeichStube.

Acht Tage Zeit zwischen Stuttgart und Wolfsburg

Für Spieltag 24, wenn Werder am Sonntag, 3. März, beim VfL Wolfsburg antritt, könnte Osako aber wieder ein Thema sein. „Zwischen den Spielen haben wir acht Tage Zeit. Das könnte reichen“, so Baumann. Osako hatte seinen bis dato letzten Einsatz für Werder am 17. Spieltag.

Nach dem Jahreswechsel absolvierte er den Asien-Cup, kam dort in vier von sieben Spielen der Japaner zum Einsatz, kehrte aber angeschlagen nach Bremen zurück. Als Konsequenz daraus wird Werder den 28-Jährigen im Sommer nicht zur Copa America ziehen lassen. Japan wird als Gastteam an der Südamerika-Meisterschaft teilnehmen.

Quelle: DeichStube