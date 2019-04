Kohfeldt über Gladbach:„Viele von den Spielern schätze ich sehr“

Werder-Coach outet sich als Fan der Fohlen-Elf

+ © gumzmedia Werder-Trainer Florian Kohfeldt gerät angesichts des kommenden Gegners ins Schwärmen: Die Spielweise der Borussia imponiere ihm. © gumzmedia

Bremen – Florian Kohfeldt freut sich immer auf Spiele in der Bundesliga, aber auf dieses am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (18 Uhr/Sky) ganz besonders. Und das liegt am Gegner. Der Werder-Coach outet sich als Gladbach-Fan und lobt zudem Trainer Dieter Hecking für dessen Umgang mit den jüngeren Trainerkollegen – wie Kohfeldt eben noch einer ist.