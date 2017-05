Schoppenhauer zum FC St. Pauli

Bremen - 2014 hat er Werders U23 verlassen, um bei den Würzburger Kickers sein Glück zu suchen - nun verschlägt es Clemens Schoppenhauer wieder in den Norden.

Der 25-jährige Innenverteidiger wechselt zum Zweitligisten FC St. Pauli, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. „Wir haben mit Clemens einen Innenverteidiger verpflichtet, der voll in unser Anforderungsprofil passt“, schreibt St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig bei Twitter. Und weiter: „Clemens wird nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passen.“

Schoppenhauer hat in der abgelaufenen Saison 31 Einsätze (ein Tor) für Würzburg in der zweiten Liga bestritten und stieg mit der Mannschaft am Ende ab. Bei Werder durchlief der gebürtige Bremerhavener die komplette Nachwuchsabteilung, eher er sich vor drei Jahren zum Weggang entschied. Für die Bremer U23 hatte er zuvor 84 Partien absolviert.

Quelle: WerderStube