Fritz prophezeit: Eggestein wird „absolute Stammkraft“ im Nationalteam

Werder-Ehrenspielführer überzeugt

+ © imago Ist zum ersten Mal für die DFB-Elf nominiert worden: Werder-Profi Maxi Eggestein. © imago

Wolfsburg/Bremen - Das Metallteil lag in dutzendfacher Ausführung vor ihm. Wo es hingehört? Maximilian Eggestein würde es gleich erfahren. Am Freitag hatte der Werder-Profi mit der deutschen Nationalmannschaft das VW-Werk in Wolfsburg besucht und unter Anleitung selbst ein bisschen mitgeschraubt an den Autos, die dort am Fließband produziert werden.