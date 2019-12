TV-Tipp: Werders Scouting-Leiter Clemens Fritz im „Doppelpass“ 

Clemens Fritz, neuer Leiter Scouting bei Werder Bremen, ist am Sonntag zu Gast im „Doppelpass“.

Aufgepasst, liebe Fans des SV Werder Bremen! Clemens Fritz wird am Sonntag zu Gast im „Sport1 Doppelpass“ sein. Dort tritt der 39-Jährige erstmals öffentlich in seiner neuen Funktion als Leiter der Scouting-Abteilung auf.

Dabei wird Clemens Fritz vermutlich über seinen neuen Job bei Werder Bremen berichten, den er kürzlich von Vorgänger Tim Steidten (jetzt Kaderplaner bei Bayer Leverkusen) übernommen hat.

Werder Bremen: Clemens Fritz live im TV im „Dopa“

Zudem muss sich der Bremer Ehrenspielführer Fritz wohl auch zu Fragen über die derzeitige sportliche Lage der Grün-Weißen äußern. Besonders brisant: Am Vortag trifft Werder Bremen auf den FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr) – einschalten lohnt sich also! Apropos einschalten: Der „Doppelpass“ läuft am Sonntag um 11 Uhr live im TV bei „Sport1“ und im Livestream. (bst)

