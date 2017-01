„Ich hatte mich zu früh entschieden“

+ © nordphoto Clemens Fritz © nordphoto

Alhaurin el Grande - Von Björn Knips. Clemens Fritz lächelt, der Werder-Kapitän wirkt im Trainungslager in Alhaurin El Grande ziemlich entspannt. Kein Wunder, ein großer Teil der harten Arbeit liegt schon hinter ihm und nach dem Gespräch mit den Journalisten nutzt er den freien Nachmittag für eine Runde Golf mit einigen Teamkollegen.

„36“, verrät er auf Nachfrage sein Handicap. Wie passend: Fritz ist auch 36 Jahre alt. Ein Fußball-Oldie, dessen Zukunft „völlig offen“ sei, behauptet er zumindest.

Vor einem Jahr hatte das ganz anders geklungen, da verkündete der Kapitän sein Karriereende zum Sommer. Später gab es dann den Rücktritt vom Rücktritt. „Ich hatte mich damals zu früh entschieden, das war ein Fehler“, sagt Fritz. Erst im Laufe der Rückrunde will er sich festlegen, natürlich in Absprache mit dem Vereins. Wenngleich Sportchef Frank Baumann schon angekündigt hat, sich ein weiteres Jahr mit dem Mittelfeldspieler vorstellen zu können.

Doch Fritz zögert. „Der Körper ist das A und O, ich muss mich gut fühlen“, sagt er: „Im Moment fühle ich mich gut.“ Doch das allein reicht ihm nicht aus: „Ich muss auch das Gefühl haben, dass ich der Mannschaft noch helfen kann.“ In der Hinrunde war er dabei mit sich nicht zufrieden: „Ich erwarte mehr von mir.“ Deshalb arbeitet der 36-Jährige hart im Trainingslager.

Wie es nach der Karriere weitergeht, ist schon lange klar: Fritz hat einen Anschlussvertrag bei Werder, absolviert das Trainee-Programm des Clubs. Dabei schwebt ihm eher das Management vor, weniger der Trainerbereich. Aus ihm wird also kein Torsten Frings. Der ehemalige Teamkollege hat gerade Darmstadt 98 als Chefcoach übernommen. Eigentlich ein Himmelfahrtskommando. „Nein, widerspricht Fritz: „Das ist eine Riesenmöglichkeit für ihn. Es gibt nur 18 Bundesligatrainer, und er ist einer davon, das darf man nicht vergessen.“ Die Erwartungshaltung sei nicht so groß, weil viele Darmstadt ohnehin schon als Absteiger abgeschrieben hätten. „Er kann da nur gewinnen. Er ist ein Typ, der die Dinge positiv angeht. Seine Tugenden sind in Darmstadt jetzt gefragt.“ Natürlich hat Fritz ihm viel Glück gewünscht, aber nicht für das nächste Treffen Anfang März, denn dann kommt Frings mit Darmstadt ins Weserstadion.