Fritz lässt Zukunft offen: "Keine kurzfristige Entscheidung"

Bremen - Noch hat Clemens Fritz keine Entscheidung getroffen, wie es für ihn im Sommer weitergeht. Der Werder-Kapitän will erst den Heilungsverlauf seiner Verletzung abwarten.

Seinen Humor hat Clemens Fritz definitiv nicht verloren. „Ihr seid alle umsonst hier“, rief er den wartenden Journalisten entgegen und freute sich diebisch. Auf Krücken war der Werder-Kapitän in den Pressekonferenzraum des Weserstadions gekommen – der rechte, vor einer Woche operierte Fuß gut verpackt in einer Art Skischuh.

„Das ist nicht so komfortabel“, stöhnte Fritz: „Den Schuh muss ich immer tragen – auch nachts. Aber da suche ich nach einer Lösung.“ Die hat der 36-Jährige nach dem Riss des Syndesmosebandes ebenso wenig gefunden wie eine Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft: „Es ist in allen Richtungen offen. Ich habe ja jetzt genug Zeit, um über alles nachzudenken.“

Sechs Wochen lang muss Fritz den Schuh tragen, kann also kaum etwas machen. Dann kommt die Schraube raus, die das Syndesmoseband wieder am Wadenbein befestigt hat. Das ist zu spät, um noch auf ein Comeback in dieser Saison zu hoffen. Aber Fritz geht davon aus, dass er wegen seiner Verletzung nicht aufhören muss. „Das hatten auch schon andere Spieler, die danach noch sehr gute Leistungen gebracht haben“, meinte Fritz.

Allerdings kommt da auch sein Alter ins Spiel. Der Mittelfeldspieler ist immerhin schon 36 Jahre alt. Bereits in der vergangenen Saison hatte er seinen Rücktritt erklärt, sich dann im Abstiegskampf aber noch mal anders entschieden und ein Jahr drangehängt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das riecht schon sehr nach Karriereende. Doch Medienprofi Fritz ließ sich keine Tendenz entlocken. Er habe nicht darüber nachgedacht, ob der humpelnde Clemens Fritz aus dem Darmstadt-Spiel der letzte Clemens Fritz gewesen sein soll, den die Bundesliga gesehen hat.

Reha im Weserstadion - Fritz bleibt in der Kabine präsent

„Ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Genesung“, verkündete der Kapitän voller Überzeugung. Natürlich sei es schade, dass es ihn nun erwischt habe. „Aber ich bin auch dankbar, dass ich bislang doch größtenteils von schlimmen Verletzungen verschont geblieben bin.“ Nur 2004 hatte ihn eine Trümmerfraktur im Wadenbein mal richtig lang aus dem Verkehr gezogen. Aus zunächst anvisierten sechs Wochen wurde damals ein ganzes Jahr. Zwischendurch sei sogar mal die Rede vom vorzeitigen Karriereende gewesen, erinnerte sich der Ex-Nationalspieler.

Es kam anders, Fritz 2006 nach Bremen – und dort ist er absoluter Führungsspieler. Als solcher wird er Werder im Abstiegskampf extrem fehlen. „Aber ich ziehe mich ja nicht zurück und drücke nur aus der Ferne die Daumen“, sagte der Kapitän. Er absolviere seine Reha im Weserstadion, werde also in der Kabine präsent sein und Einfluss nehmen. Eine Ansprache ans Team hat er nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus in Tübingen schon gehalten. Nun lobte er die Kollegen auch öffentlich für das 1:1 in Leverkusen: „Es hat mir gefallen, was ich da gesehen habe.“ Aber typisch Fritz mahnte er auch zugleich: „Du darfst nie glauben, es sei schon geschafft.“

