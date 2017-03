Clemens Fritz fällt gegen Leverkusen aus

Clemens Fritz (Mitte) verließ am Samstag humpelnd das Spielfeld.

Bremen – Der SV Werder muss im Freitagabendspiel bei Bayer 04 Leverkusen (20.30 Uhr) auf Clemens Fritz verzichten. Bremens Kapitän verletzte sich beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98.

Untersuchungen am Sonntagmittag haben ergeben, dass sich Fritz eine Bänderverletzung zugezogen hat und die kommende Woche definitiv ausfällt. „Wir müssen die nächsten Tage abwarten. Es stehen noch weitere Untersuchungen aus, erst dann können wir genaueres zu seiner Ausfallzeit sagen. Für die Partie in Leverkusen kommt er aber auf jeden Fall nicht in Frage“, wird Frank Baumann auf „werder.de“ zitiert.

Besonders bitter: Auch Nebenmann Zlatko Junuzovic musste am Samstag verletzungsbedingt vom Platz. Der Vize-Kapitän hat sich den Rücken verdreht, soll aber unter der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Zudem stand Thomas Delaney am Sonntagvormittag wieder auf dem Platz. Ob es bei ihm für einen Einsatz am Freitagabend reicht, bleibt jedoch abzuwarten.

