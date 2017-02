Anführer gesucht: Wer kann jetzt Kapitän?

Bremen - Von Carsten Sander. Clemens Fritz sitzt bei Werder Bremen nur noch auf der Ersatzbank. Wer kann jetzt die Rolle des Kapitäns auf dem Feld ausfüllen?

Clemens Fritz, der Mann, der der Mannschaft in der Vergangenheit auf dem Platz Orientierung gegeben hat, ist in der Krise kaltgestellt. Tut das not, ist die eine Frage. Wer bei Werder Bremen die Rolle von Fritz als Leader übernehmen kann, falls es beim Bankplatz für den 36-Jährigen bleibt, die andere. Auf der Suche nach einer Antwort stellt sich schnell heraus, dass der Bremer Kader zwar über vermeintliche Führungsspieler verfügt, dass eine 1a-Lösung als Anführer aber nicht dabei ist. Die Kandidaten:

Max Kruse

Was für ihn spricht: Kruse ist ein Typ. Einer mit Ecken und scharfen Kanten. Wenn zudem Marktwert mit Führungsqualität gleichzusetzen wäre, dann gäbe es keine Diskussionen, dann wäre Max Kruse der Werder-Anführer. Aber dem fußballerisch Hochbegabten fehlt es an sozialer Kompetenz. Kommunikationsfähigkeit, positives und stilsicheres Auftreten sind nicht Kruses auffallendste Qualitäten. Diplomatie? Ein Fremdwort für den 28-Jährigen, dessen persönliches Ziel es ist, sich bloß nicht verbiegen zu lassen. Das hilft in manchen Situationen, als Kapitän ist aber auch abseits des Platzes mehr gefordert als die Pflege des Egos.

Claudio Pizarro

Er hat alles, was ein Kapitän braucht. Nur die Binde, die hat er nicht. Bislang hat der Peruaner dieses Schmuckstück auch nie gebraucht, um Einfluss auf seine Mitspieler zu nehmen. Pizarro ist der Gentleman-Fußballer, er kann mit Gesten, manchmal auch einfach mit einem Lachen oder Augenzwinkern leiten und führen. Nur die Leistung, die stimmt seit geraumer Zeit nicht mehr. Weshalb auch Pizarro seine Erfahrung bei Anpfiff an die Ersatzbänke der Liga weitergeben muss, statt an die rennenden Kollegen auf dem Platz.

Zlatko Junuzovic

Der Österreicher ist in der Werder-Hierarchie der zweite Mann hinter Fritz, trägt jetzt folglich die Binde. Dass er in schlechten Zeiten nicht den Kopf verliert, hat Junuzovic in der vergangenen Saison bewiesen. Damals sammelte er zehn seiner zwölf Scorerpunkte vom 23. bis 34. Spieltag. Auch vor und nach den Spielen ist der 29-Jährige keiner, der sich wegduckt, sondern ist in der Lage, seine Meinung zu sagen. Manchmal jedoch zu deutlich, zu impulsiv. Dann trägt Junuzovic sein Herz auf der Zunge. Das macht ihn sympathisch, ist aber nicht immer zielführend.

Thomas Delaney

Zuletzt hat er es noch abgelehnt, die Rolle des Wortführers bei Werder anzunehmen. Zu kurz sei er erst im Team, argumentierte der Winter-Neuzugang. Die Erfahrung als Kapitän des FC Kopenhagen prädestiniert ihn zwar, auch in Bremen voran zu gehen. Zumal er ein intelligenter Bursche ist, im Team und in der Öffentlichkeit extrem gut ankommt. Nachteile: Delaney ist noch neu in der Bundesliga und hat als Ex-Spieler des dänischen Serienmeisters FC Kopenhagen mit Abstiegskampf noch nie etwas zu tun gehabt. Was jetzt auf ihn zukommt, kennt er nicht.

Niklas Moisander

Sicheres Auftreten, eloquent auch ohne perfekte Deutschkenntnisse, dazu die Vorerfahrung als Kapitän der finnischen Nationalelf – man könnte glauben, dass Moisander derjenige sein könnte, der Werder aus der Krise führt. Aber: Der Innenverteidiger agiert auf dem Platz zu unauffällig, ist zu wenig präsent.

Lamine Sane

Der Senegalese scheidet komplett aus als Kopf des Teams. Hauptgrund: Er hat mit sich, seinem dauerpflegebedürftigem Knie und seinen mitunter miserablen Leistungen genug zu tun. Man könnte auch sagen: Sane muss erstmal sich selbst retten, bevor er Werder retten kann.