Pizarro wünscht sich den ewigen Füllkrug bei Werder

Von: Malte Bürger

Claudio Pizarro (li.) hätte nichts dagegen, wenn Niclas Füllkrug (re.) bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn beim SV Werder Bremen auf Torejagd gehen würde. © Imago / Eibner / Revierfoto

München - Was wird aus Niclas Füllkrug? Bleibt er in dieser Saison beim SV Werder Bremen oder wechselt der 30-Jährige doch noch den Verein? Sturm-Legende Claudio Pizarro hätte nichts dagegen, wenn der deutsche Nationalspieler bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn an der Weser auf Torejagd gehen würde.

„Ich fände den Gedanken sehr charmant, wenn er seine Karriere bei Werder beendet. So könnte er noch mehr in die Geschichte des Vereins eingehen – das würde mich freuen“, sagte Claudio Pizarro der „Münchner Abendzeitung“ mit Blick auf Niclas Füllkrug vor dem Bundesliga-Auftakt des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). „Er ist nicht nur Mittelstürmer, sondern ein echter Teamplayer. Dazu kommen ein gutes Temperament und Gespür. Ich habe mit ihm einige Jahre zusammengespielt, erstmals in der Saison 2011/12, letztmals in meinem Abschiedsjahr 2019/20. Fülle hat die Qualität, sich auch im DFB-Team als Mittelstürmer zu etablieren – das hat er bereits bewiesen.“

Claudio Pizarro über das Spiel zwischen Werder Bremen und FC Bayern München: „Eine Überraschung ist immer mal drin“

Claudio Pizarro wünscht sich zudem mal wieder eine Teilnahme für Werder Bremen am internationalen Geschäft. „Das Pokal-Aus in der ersten Runde war sehr hart, aber hoffentlich lehrreich“, betonte der Peruaner. „Trainer Ole Werner ist ein super Trainer, ein super Typ. Ich denke, dass Platz neun oder zehn drin sein könnten. Vielleicht sogar die Quali für einen Europacup-Platz.“ Das Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München im Wohninvest Weserstadion schaut er wie gewohnt mit zweierlei Gefühlen, denn sein Herz schlägt nicht nur für einen seiner Ex-Clubs. „Für beide – immer! Aber ich weiß, wie schwierig es für die Werderaner wird, die Bayern zu ärgern oder gar zu besiegen“, sagte Pizarro, gab sich aber optimistisch: „Eine Überraschung ist jedoch immer mal drin.“ (mbü)