Claudio Pizarro: „Werder hat oberste Priorität“

Bremen - Claudio Pizarro hängt an seine außergewöhnliche Karriere bekanntlich noch ein Jahr dran – die Frage ist nur wo? Seine Antwort darauf ist ziemlich klar.

„Ich würde sehr gerne in Bremen bleiben“, sagte der 38-Jährige am Donnerstagmorgen der Werderstube: „Werder hat für mich oberste Priorität.“ Stand jetzt, läuft sein Vertrag am Saisonende aus. „Ich habe mich entschieden, dass ich noch ein Jahr Fußball spielen möchte“, hatte er am Mittwoch „eurosport.de“ bestätigt.

Konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung haben noch nicht stattgefunden. „Es gab noch keine Gespräche mit Werder, aber das wird bald passieren“, erklärte Pizarro gegenüber der Werderstube und wirkte dabei durchaus zuversichtlich. Nicht ohne Grund: Denn Werder-Sportchef Frank Baumann hatte bereits erklärt, dass Pizarro herzlich willkommen sei, wenn er seine Karriere fortsetzen wolle. Dieses Signal hatte der Peruaner dem Club schon vor zwei Wochen am Rande des Spiels in Ingolstadt gegeben – über seinen Berater Carlos Delgado, der vor Ort war.

Personalie Pizarro wird bei Werder noch richtig spannend

Werder bat allerdings darum, das Thema Zukunft bis zum Saisonende zu vertagen. Dann wird Delgado wieder nach Bremen kommen. Gleichzeitig sondiert der erfahrene Berater aber auch den Markt für seinen Klienten. Keine einfache Aufgabe, weil Pizarro nicht nur in die Jahre gekommen ist, sondern in dieser Saison sehr oft verletzungsbedingt gefehlt hat. Diese immer wiederkehrenden Nervenirritationen im Rücken, die in die Beinmuskulatur ausstrahlen, sind durchaus abschreckend. Andererseits hat Pizarro, wenn er fit war, auch oft sein Können aufblitzen lassen. In Ingolstadt reichte nach seiner Einwechslung fast schon die bloße Ausstrahlung eines Superstars, um den Gegner in Ehrfurcht erstarren zu lassen.

Mit diesen Vor- und Nachteilen beschäftigt sich auch Werder. Für Trainer Alexander Nouri ist es gar nicht so einfach, so einen Spieler im Kader zu haben. Er kann diesem großen Namen kaum gerecht werden. Es sei denn, Pizarro findet sich in seiner letzten Saison mit seiner Jokerrolle ab. Bislang hatte der Ex-Münchner stets betont, dass dies für ihn kein Thema sei. Natürlich geht es auch ums Geld. Das bisherige Jahresgehalt von geschätzten 2,5 Millionen Euro ist Pizarro in seiner aktuellen Form nicht mehr wert, er müsste also Einbußen hinnehmen.

Sein klares Bekenntnis zu Werder könnte ein Hinweis darauf sein, dass er zu einem Gehaltsverzicht bereit ist. Außerdem müsste er woanders auch erst mal mehr verdienen. Ein finanziell lukrativer Wechsel nach China ist ausgeschlossen, das macht seine Familie nicht mit. Und die ist Pizarro sehr wichtig – gerade am Ende seiner Karriere.

Die Personalie Pizarro wird bei Werder noch richtig spannend. Die Chancen stehen 50:50. Sollte sich Werder tatsächlich für die Europa League qualifizieren, dürften Pizarros Aktien steigen. Dann wird mehr Personal gebraucht - und Erfahrung, davon hat Werders Rekordstürmer mehr als genug. Und noch besser wäre es natürlich, er würde Werder gleich selbst nach Europa schießen und sein enttäuschendes Torkonto (nur ein Saisontreffer) aufbessern.

Quelle: WerderStube