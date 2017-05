Pizarro verzichtet auf einen Einsatz

Bremen - Als die Partie Werder gegen Hoffenheim längst gelaufen war, da rechneten viele eigentlich noch mit einem Einsatz von Claudio Pizarro.

Schließlich läuft der Vertrag des 38-Jährigen am Saisonende aus, eine Verlängerung ist sehr fraglich – da hätte ein letzter Auftritt im Weserstadion bestens gepasst. Doch Pizarro war unpässlich, verzichtete selbst auf eine mögliche Einwechslung.

Der Peruaner wärmte sich in der zweiten Halbzeit mit den anderen Ersatzspielern neben dem Bremer Tor auf. Dann verließ er plötzlich die Gruppe Richtung Bank. „Er hat beim Aufwärmen etwas gemerkt“, berichtete Trainer Alexander Nouri später. Es rebellierte mal wieder die Muskulatur, wie so oft in dieser Saison.

Gespräche über Pizarro-Zukunft zum Saisonende

Nervenirritationen, die ihren Ursprung im Rücken haben und auf die Beinmuskulatur ausstrahlen, haben Pizarro schon mehrfach gestoppt. „Claudio hat präventiv gehandelt und uns gesagt, dass wir lieber einem anderen Spieler den Vorzug geben sollen“, klärte Nouri auf. Und so brachte der Coach bei seinem letzten Wechsel in der 75. Minute nicht Pizarro, sondern Florian Kainz.

Pizarro kam erst nach dem Schlusspfiff auf den Platz, klatschte die Kollegen ab und plauderte mit dem einen oder anderen Gegner. Dann verschwand er in der Kabine – und es bleibt die Frage: War das der letzte Pflichtspiel-Auftritt der Werder-Legende im Weserstadion? Gespräche des Clubs mit dem Spieler und dessen Berater Carlos Delgado sind für das Saisonende angekündigt. Die neuerlichen Verletzungsprobleme machen Pizarros Verhandlungsposition sicherlich nicht besser.

