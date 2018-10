Pizarro und die Champions League

Bremen - Claudio Pizarro geht jedes Jahr auf die Münchner Wiesn – und er war auch am Samstagabend da. Ausgerechnet am Samstagabend muss es eigentlich heißen.

Denn gleichzeitig verloren die Bayern ihr Heimspiel gegen Mönchengladbach, wodurch Pizarros Bremer in der Bundesliga-Tabelle vor dem Rekordmeister stehen. „Ich glaube, das ist das erste Mal bei der Wiesn, dass ich das erlebt habe“, berichtete der Werder-Profi am Montagnachmittag in Bremen und grinste zufrieden: „Die anderen Leute waren schon ein bisschen nervös, aber an meinem Tisch war die Stimmung super.“

Die gute Laune hat der 40-Jährige mit nach Bremen gebracht und gleich mal von der Champions League gesprochen, wenn auch nur aus Versehen. Es war aber einer dieser Versprecher, die den Peruaner so sympathisch machen. Es ging in dem Pressegespräch um seine Zukunft. „Ich möchte...“, antwortete der Stürmer-Oldie: „...die Champions.“ Da war es passiert.

Pizarro sorgt mit Versprecher für Gelächter

Pizarro lachte laut auf, machte aus der Champions schnell die Europa League, die er gerne mit Werder erreichen möchte. Soll bloß keiner wegen Platz vier die Bodenhaftung verlieren. Und eigentlich war es ganz gut für Pizarro gelaufen, er hatte zuvor aus Versehen sein Mikro nach unten gedrückt. Die Frau vom Ton eines TV-Senders wagte daher einen ungewöhnlichen Vorstoß, bat Pizarro seine Aussage zu wiederholen. „Hat man das mit der Champions League nicht gehört? Das ist gut!“, fragte der erfahrene Kicker – und sorgte damit für großes Gelächter.

So leichtfüßig Pizarro trotz seiner 40 Jahre durch die Bundesliga tänzelt, so meistert er auch diese öffentlichen Auftritte. Er versprüht dabei jede Menge Freude an seinem Job. Weshalb er sich auch nicht mit seinem Karriereende beschäftigen will. Er genießt das Hier und Jetzt. „Es läuft gut“, sagte er und strahlte wie ein Jungprofi nach seinem ersten Spiel. Natürlich sei es schön, vor den Bayern zu stehen. „Hoffentlich bleibt das so“, fügte er noch an. Aber dann wurde es ihm irgendwann zu viel mit diesen Vergleichen. „Wir sind Vierter, was die Bayern machen, ist eine andere Sache. Darum müssen sie sich selbst kümmern.“ Aber nach vielen Jahren im Trikot des FCB ist er weit davon entfernt, Freude über die Schwächeperiode des Serienmeisters zu empfinden - im Gegenteil: „Ich hoffe, dass die Bayern aus dieser schwierigen Lage wieder herauskommen werden.“

Ein Auf und Ab sei doch im Fußball eigentlich ganz normal. Dabei ging sein Blick schon wieder Richtung eigene Mannschaft. „Wir haben einen guten Lauf, den müssen wir so lange wie möglich nutzen. Denn im Fußball geht es nicht immer nur nach oben.“ Aber diese Mannschaft sei schon etwas Besonderes, da würde der Mix aus erfahrenen und jungen Spielern sehr gut passen.

Das beste Beispiel dafür hat er selbst gemeinsam mit Johannes Eggestein am Freitagabend abgeliefert. Der 40-Jährige bediente den 20-Jährigen für den Treffer zum 2:0, der Sieg gegen Wolfsburg war damit perfekt. „Johannes ist super gelaufen, im Training haben wir das schon oft gemacht“, schwärmte Pizarro. Natürlich wusste er, dass es Eggesteins erstes Bundesliga-Tor war. „Ich habe mich riesig für ihn gefreut. Er ist schon lange ein wichtiger Spieler für uns. Jetzt konnte er das auch zeigen – und hoffentlich macht er das noch ganz oft.“

Pizarro ohne Sorgen: „Ein Tor wird kommen“

Pizarro selbst muss auf seinen ersten Saisontreffer weiter warten. Das ärgert ihn. „Für einen Stürmer ist es einfach wichtig zu treffen. Das versuche ich die ganze Zeit, aber es klappt nicht“, meinte der Peruaner und klang einen kleinen Moment lang etwas verzweifelt. Doch der Eindruck täuschte: „Ein Tor wird kommen, da mache ich mir keine Sorgen.“

Wichtiger sei ohnehin das Ergebnis – und natürlich die Tabelle. Von der solle sich aber aktuell niemand blenden lassen. „Es ist noch ein weiter Weg“, mahnte Pizarro. Jetzt müsse wieder hart gearbeitet werden, deshalb hat er sich nach der kurzen Verschnaufpause mit dem Ausflug auf die Wiesn auch schon wieder auf Bremen gefreut: „Zwei freie Tage sind eigentlich nicht so gut für mich. Ich muss in Bewegung bleiben. Sonst braucht die Maschine zu lange, um wieder zu funktionieren.“

Quelle: DeichStube