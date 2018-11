Pizarro bricht das Training ab

Claudio Pizarro wird mit dem Golf-Kart in Richtung Weserstadion gefahren.

Bremen - Werder-Oldie Claudio Pizarro hat das Werder-Training am Dienstagnachmittag abgebrochen.

Bei einem Schussversuch zog es dem 40-jährigen Angreifer augenscheinlich in den Oberschenkel, an den er sich unmittelbar danach fasste. Daraufhin musste Pizarro die Einheit vorzeitig beenden und wurde von Physiotherapeut Holger Berger mit dem Golf-Kart in Richtung Werder-Kabine gefahren.

Ob er sich eine ernstzunehmende Verletzung zugezogen hat oder ob es sich um eine reine Vorsichtsnahme handelt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Quelle: DeichStube