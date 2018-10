Geburtstagskind Pizarro und Maxi Eggestein fehlen im Training

Claudio Pizarro und Maxi Eggestein trainierten am Mittwoch individuell.

Bremen - Trotz seines 40. Geburtstag musste Claudio Pizarro am Mittwochnachmittag zum Werder-Training antreten. Auf dem Rasenplatz war der Stürmer aber nicht zu sehen.

Hatte er an seinem Ehrentag etwa doch frei bekommen? Fehlanzeige! Pizarro blieb ebenso wie Maximilian Eggestein aus Gründen der Belastungssteuerung im Weserstadion und trainierte individuell im Kraftraum. Für das Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Wolgsburg (20.30 Uhr) ist also kein Ausfall der beiden Profis zu befürchten.

(kso)

Quelle: DeichStube