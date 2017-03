Pizarro über sein erstes Saisontor im Jubiläums-Spiel: "Das war Absicht"

Bremen - Er hat es geschafft! Mit seinem Einsatz gegen Bayer Leverkusen ist Claudio Pizarro am Freitagabend in einen elitären Club aufgestiegen und hat dabei auch noch seinen ersten Saisontreffer erzielt.

Der Peruaner gehört nun zum Kreis der „2x200er“ – also der Spieler, die für zwei verschiedene Vereine jeweils 200 oder mehr Bundesliga-Spiele absolviert haben. Vor Pizarro hatten das nur Uli Stein (Frankfurt, Hamburger SV), Eike Immel (Dortmund, Stuttgart) sowie Christian Wörns (Leverkusen, Dortmund) vollbracht.

Pizarro war 224 Mal für Bayern aufgelaufen, jetzt machte er auch die 200 für Werder Bremen voll. Und das ausgerechnet gegen Leverkusen. Gegen die Werkself war er in der vergangenen Spielzeit beim Bremer 4:1-Sieg schon zum ältesten „Dreierpacker“ der Bundesliga-Historie geworden. Jetzt also ein neuer Höhepunkt in der Karriere Pizarros, der auch schon die Rekorde für den Ausländer mit den meisten Bundesligaeinsätzen (424) und -toren (191) hält.

„Ich denke schon, dass das Absicht war“, sagte der 38-Jährige nach seinem ersten Saisontor, das ein ziemlich krummes Ding war. Denn Robert Bauers Schuss hatte Pizarro irgendwie mit dem Oberschenkel ins Tor befördert. Das sah schon etwas zufällig aus, aber bei Pizarro ist eben nichts zufällig. Das gilt auch für das Karriereende. Der Peruaner will nicht einfach so aufhören, betonte er nach dem Spiel noch mal.

Er will alles versuchen, um noch ein weiteres Jahr zu spielen. „Das ist mein Ziel“, sagte der Werder-Profi: „Aber ich habe in diesem Jahr einige Probleme gehabt.“ Damit meinte er seine immer wiederkehrenden Schmerzen in der Muskulatur. Wenn er das in den Griff bekommt, „dann mache ich weiter“, meinte er. Wie wertvoll Pizarro für Werder sein kann, demonstrierte er am Freitag als Joker, der nach seiner Einwechslung schnell zum 1:1 traf.

